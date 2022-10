Temat higieny intymnej kobiet jest niezwykle ważny w zadbaniu o zdrowie. Okazuje się, że również zbyt nadgorliwa higiena może być niekorzystna dla naszej mikroflory bakteryjnej. Dbając o zdrowie intymne często zwracamy uwagę na to, jak wyglądają nasze majtki. Niekiedy zauważymy na nich jasne przebarwienia. Co one oznaczają?

Jasne przebarwienia na majtkach

Konrad Skotnicki, naukowiec i doktor chemii, prowadzący profil @doktor_z_tiktoka postanowił wyjaśnić, skąd biorą się jasne przebarwienia na majtkach.

Jeśli jesteście osobą posiadającą pochwę, to być może zauważyłyście na swojej bieliźnie takie jasne plamy. Nie przejmujcie się, to zupełnie normalne powiedział naukowiec na opublikowanym filmiku

Wytłumaczył, że wnętrze pochwy jest pokryte śluzem, który między innymi ma za zadanie blokować rozwój bakterii chorobowych i drożdży. - W związku z tym ten śluz ma kwaśny odczyn, jego pH waha się w okolicach 4. Dla porównania pH śliny to około 6-7, a Coca Cola ma pH około 2,5 - powiedział doktor chemii.

We florze bakteryjnej pochwy żyją korzystne dla zdrowia pałeczki Lactobacillus, produkujące kwas mlekowy, który ma stosunkowo niskie pH, które przyczynia się do charakterystycznych odbarwień na majtkach. - Śluz może wchodzić w reakcję z barwnikami zawartymi w bieliźnie i je niszczyć. Jest to widoczne zwłaszcza na ciemnych majtkach, bo wtedy najłatwiej zauważyć kontrast pomiędzy wyblakłym, a nienaruszonym materiałem - dodał naukowiec.

Filmik bije rekordy popularności na TikToku, a jedna z internautek opublikowała pod nim komentarz, który niewątpliwie daje do myślenia: "Dziękuję za tak dokładne wyjaśnienie tego. W szkole również powinni takie tematy poruszyć".

"Widzisz jaśniejsze plamy w swojej ciemnej bieliźnie? To normalne!"

Temat charakterystycznych odbarwień na majtkach poruszył również profil facebookowy Muzeum Waginy (Vagina Museum). "To nic groźnego, żadna anomalia. Czy widzisz jaśniejsze plamy w swojej ciemnej bieliźnie? To normalne! Pochwa jest kwaśna i ma pH 3,8-4,5 - wystarczająco, aby wybielić tkaninę. Te plamy nie są plamami z krwi lub wydzieliny - materiał został wybielony przez doskonale zdrową pochwę" - czytamy w opublikowanym poście.

Pamiętajmy, że żadne przebarwienia, wydzielina czy dolegliwości intymne nie są powodem do wstydu. Jeśli odczuwamy dyskomfort w miejscach intymnych, powinnyśmy udać się do ginekologa, który pomoże zadbać nam o zdrowie intymne.

