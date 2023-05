Masz takie paznokcie? Ich kształt oraz kolor mogą zwiastować poważne problemy

Tak zabezpieczysz skórę pięt przed pękaniem. Pomoże jeden tani produkt

Pokrój cebulę i zapal świecę. Insekty opuszczą twój ogród

Wkrótce wysyp smacznego grzyba w Polsce. Łatwo pomylić go z szatanem

Sezamki - przekąska idealna dla cukrzyków. Usprawni pracę żołądka i obniży ciśnienie

Wygląd paznokci może powiedzieć wiele na temat stanu zdrowia i być sygnałem alarmowym, który wysyła organizm. Obawę powinna wzbudzić zmiana ich kształtu, koloru, ale również zła kondycja. To jak wyglądają paznokcie często informuje o niedoborach ważnych witamin oraz minerałów, a nawet problemach z tarczycą, trzustką czy sercem. Co konkretnie w wyglądzie paznokci powinno zaniepokoić i nakłonić do wizyty u lekarza?

Zmiana kolory paznokci - o czym świadczy?

Prawidłowa barwa zdrowych paznokci powinna być jasna i jednolita. Pojawiające się na nich białe plamki są wynikiem mikrourazów, ale niekiedy mogą świadczyć o schorzeniach. U osób z takimi objawami diagnozuje się często choroby zakaźne, problemy z wątrobą czy też niedobory ważnego pierwiastka jakim jest cynk.

Reklama

Jeśli paznokcie stają się mleczne, zielonkawe, brunatne lub też się zażółcają, najprawdopodobniej mamy do czynienia z infekcją grzybiczą.

Zobacz też: 4 stylizacje paznokci wpisujące się w trend clean girl. Pokochały je gwiazdy

Zmiana kształtu paznokcia - o czym świadczy?

Zdrowe paznokcie powinny mieć równą powierzchnię, mocno przylegającą do łożyska, być twarde i odporne na uszkodzenia. Zazwyczaj ich kształt zmienia się wraz z wiekiem i jest to uwarunkowanie genetycznie. Jeśli jednak wygląd paznokci z dnia na dzień zaczyna niepokojąco się zmieniać, dobrze jest zaczerpnąć porady specjalisty. W przypadku gdy stają się one wypukłe, a wyglądem przypominają szkiełko od zegarka, być może jest to oznaka problemów z układem oddechowym, krążenia czy też pokarmowym.

Zdjęcie Nagła zmiana kształtu paznokci powinna być powodem do niepokoju / 123RF/PICSEL

Z kolei poprzeczne zagłębienia na płytce niekiedy są także informacją o chorobie ogólnoustrojowej - cukrzycy, nieprawidłowo funkcjonujących jelitach, złej kondycji żołądka czy też zaburzeniach odżywiania.

Co oznaczają bruzdy na paznokciach?

Podłużne bruzdy na paznokciach - zarówno te głębokie jak i płytkie, mogą być sygnałem alarmowym. Niekiedy świadczą one o problemach z nadciśnieniem, a także informują o stanach zapalnych w jelitach.