W XIX wieku rdestowiec ostrokończysty trafił do Wielkiej Brytanii z Azji, będąc promowanym wówczas jako roślina ozdobna. Z pozoru - nic w tym dziwnego. Każdej wiosny rdest wypuszcza bowiem urastające na ponad dwa metry pędy, które kolejno wypełniają się kremowo-białymi kwiatami, kwitnącymi późnym latem i na początku jesieni. Dodatkowo jest również miododajny, przez co przez lata z chęcią sadzono go w ogródkach i wysiewano na użytkach. Wszystko jednak do czasu.