Metabolizm po 40. roku życia wyraźnie zwalnia? Tak rozruszasz go na nowo

Opracowanie Polecamy Joanna Leśniak

Mimo że niektórym trudno jest się z tym pogodzić, spowolnienie metabolizmu po 40. roku życia to naturalny proces. Nie oznacza to jednak, że nie można mu przeciwdziałać, co z kolei wcale nie musi prowadzić do radykalnych zmian w codziennych nawykach. Trzeba jednak zachować czujność. Co spowalnia metabolizm? Ogromny wpływ miewają nawet niewielkie zaniedbania czy pozornie nieszkodliwe grzeszki dietetyczne.