Zanim przejdziemy to zbiorów kwiatów akacji, należy zaznaczyć, że akacja w Polsce nie występuje . Przynajmniej nie w środowisku naturalnym. Nadal jednak mowa o jej właściwościach i możliwościach wykorzystania nie będzie tylko teoretycznym rozważaniem.

Gatunek drzewa, które występuje w naszym kraju i często jest z akacją mylone, to robinia akacjowa, zwana też akacją fałszywą. Dorasta do nawet 30 metrów, najlepiej rozwija się w słonecznych i suchych miejscach.

Najlepszy czas na zbiory kwiatów akacji przypada na maj oraz czerwiec. Czasem zdarza się, że w ciągu jednego sezonu roślina zakwita ponownie. Mimo że mamy do czynienia z "fałszywą" akacją, nadal możemy na różne sposoby skorzystać z jej właściwości. Białe lub kremowe kwiatostany rosnące w skupiskach są nie tylko jadalne, ale też wypełnione cennymi dla zdrowia substancjami, w tym:

Decydując się na samodzielne zbiory, należy szukać miejsc oddalonych od dróg i zakładów przemysłowych , by mieć pewność, że nie wchłonęły zanieczyszczeń.

Akacja to roślina miododajna

Obecna na terenie Polski robinia akacjowa jest rośliną przyciągającą pszczoły . Miód pozyskiwany z akacji jest zdecydowanie najpopularniejszym wyrobem z jej kwiatów. Rozpoznasz go po słomkowym kolorze i łagodnym, aksamitnym smaku.

Nadaje się do spożywania przez osoby borykające się z problemami na tle układu pokarmowego, w tym niestrawnością i zgagą. Miód akacjowy wykazuje działanie łagodzące, sprzyja też odporności. Działa zbawiennie w przypadku podrażnionego gardła i suchego kaszlu. Trzeba jednak pamiętać, że tego specjału powinny unikać osoby uczulone na pyłki akacji.

Co można zrobić z kwiatów akacji? Kulinarne popisy

Kwiaty akacji fałszywej to prawdziwa kopalnia dobroczynnych właściwości

Kwiaty akacji zaleca się zbierać w słoneczne i suche dni. Po ostrożnym oczyszczeniu i oddzieleniu płatków od szypułek można zacząć działać. Popularnym sposobem na spożytkowanie tych darów natury jest przygotowanie konfitury. Kwiaty zalewa się syropem cukrowym i gotuje na małym ogniu do momentu, aż zgęstnieją. Po przełożeniu do słoików wystarczy je zawekować, by przechować smak początku lata na dłużej.