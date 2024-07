Sok z cytryny do kwiatów – właściwości

Sok z cytryny można wykorzystać nie tylko w kuchni (np. do przygotowywania deserów). Rzeczonego składnika da się użyć do przygotowania domowej roboty specyfiku do czyszczenia. Jednak ogrodnikom z pewnością spodoba się inne zastosowanie. Sok z cytryny to doskonały dodatek do pielęgnacji roślin doniczkowych – w szczególności tych, które najlepiej rozwijają się w kwaśnym środowisku.

Za pomocą wody z dodatkiem soku z cytryny można nieco zakwasić podłoże, w którym rosną rośliny. Co więcej, ów składnik wykazuje właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, dzięki którym można zapewnić uprawianym kwiatom ochronę przed drobnoustrojami. Warto jednak stosować sok z cytryny z umiarem – w przeciwnym razie mieszanka może zaszkodzić roślinom.

Skrzydłokwiat zachwyca wyglądem kwiatów i liści 123RF/PICSEL

Czy skrzydłokwiat lubi sok z cytryny?

Skrzydłokwiat to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych. Na uwagę zasługują jego eleganckie, białe kwiaty oraz duże, zielone liście. Nic dziwnego, że wiele osób poszukuje sposobów na zapewnienie temu kwiatu odpowiednich warunków do wzrostu.

Czy skrzydłokwiat lubi sok z cytryny? Okazuje się, że tak – w rozsądnych ilościach. Ta roślina najlepiej rozwija się w podłożu o lekko kwaśnym odczynie wynoszącym około 5-6 pH. Tym samym, mieszanka może pobudzić skrzydłokwiat do wzrostu.

Jak podlewać skrzydłokwiat sokiem z cytryny?

Podlewanie skrzydłokwiatu sokiem z cytryny jest bardzo łatwe. Trzeba jedynie pamiętać o tym, by zachować umiar. Do konewki z wodą wystarczy dodać kilka kropel soku z cytryny i tego rodzaju mieszanką podlać roślinki. Pamiętajmy o tym, że skrzydłokwiat należy nawadniać w momencie, w którym jego podłoże będzie lekko przeschnięte. Mieszanki z sokiem z cytryny dobrze jest używać co 2-3 podlewania.

Przed użyciem wspomnianego preparatu, należy sprawdzić odczyn gleby, ponieważ może się okazać, że ziemia nie potrzebuje dodatkowego zakwaszania. Do tego celu najlepiej wykorzystać kwasomierz glebowy.

Co jeszcze pobudzi skrzydłokwiat do kwitnięcia?

Istnieją również inne warte uwagi sposoby na pobudzenie skrzydłokwiatu do kwitnięcia. Chodzi tutaj o domowej roboty odżywki, które dostarczą roślinie niezbędnych składników odżywczych. Mowa tu, chociażby o wyciągu ze skórek po bananach. Jedną taką skórkę należy umieścić w słoiku, zalać 1 litrem ciepłej wody, zakręcić, a następnie pozostawić na około 24 godziny. Po tym czasie specyfik trzeba rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1 i użyć do podlania skrzydłokwiatu.

Ogrodnicy dodają do wody również fusy z kawy. Niewielką ilość fusów (około 1,5 łyżeczki) należy wymieszać z 1 litrem wody, a następnie użyć powstałego preparatu do nawadniania rośliny. Trzeba jedynie pamiętać, że ów specyfik również może przyczynić się do zakwaszenia gleby.

