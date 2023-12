Mniej niż dwa złote i gotowe. Doczyścisz fugi przed świętami

Skompletuj potrzebne składniki

W czyszczeniu fug potrzebna będzie oczywiście proszek do pieczenia, ale tutaj nie trzeba się ograniczać i od razu kupić kilka saszetek (minimum) trzy. Drugim składnikiem będzie zwykła woda z kranu, która spowoduje, że specyfik lepiej będzie utrzymywał się na czyszczonej powierzchni. Aby fugi znów był czyste i odzyskały swój dawny kolor pomocna będzie wąska szczoteczka do fug albo stara szczoteczka do zębów. To w zasadzie tyle, jeśli chcemy doprowadzić tę część do porządku, a prostota składników sprawi, że łatwo można zapamiętać recepturę, nawet w przedświątecznej nerwówce.

Proszek do pieczenia: Czyste fugi w mig

Skompletowaliśmy składniki? Czas zabrać się za czyszczenie fug! Na początek proszek do pieczenia wsypujemy do miski i dodajemy niewielką ilość wody w taki sposób, by pomieszaniu utworzyła się dość gęsta pasta. Teraz nie pozostaje nic innego, jak naniesienie jej na brudne fugi, porządne wyszorowanie, odczekanie kilkunastu minut, a następnie przetarcie zwilżoną gąbką. Różnica powinna być widoczna gołym okiem.

W przypadku fug znajdujących się między płytkami na ścianie utworzoną pastę wcześniej trzeba nanieść na szczoteczkę i sprawnymi ruchami potraktować brudne powierzchnie.

Trzeba wiedzieć, że ten patent nie tylko pomoże wyczyścić fugi z nagromadzonego tam brudu, ale także pozbyć się pleśni, która na ciemnych fugach może być niezauważalna, a obecna bardzo szkodzi naszemu zdrowiu.

Białe fugi? Mogą być znów czyste!

Jeśli kolor fug nas rozczarowuje, a ich biel jest tylko wspomnieniem, to można im go przywrócić również domowymi sposobami. Tutaj pomocne będą dwa składniki:

ocet spirytusowy,

sok z cytryny i sól.

W takim wypadku postępujemy podobnie: jeden z tych produktów wlewamy lub wsypujemy do miseczki i za pomocą sprawnych ruchów szczoteczką, usuwamy brud nagromadzony na fugach. Różnica w kolorze będzie już zauważalna po pierwszym użyciu.

