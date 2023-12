Przekrój na pół i przetrzyj lustro. Smugi i zacieki w mig znikną

Dodatek mieszkaniowy w 2024 roku: Dostanie go więcej osób

Ziemniaki to uniwersalne, łatwo dostępne i tanie warzywa. Ugotowane są źródłem wielu cennych składników, witamin oraz minerałów. Sycą, a przy tym bez dodatku tłustych sosów nie mają zbyt wielu kalorii. Poza tym, że można wyczarować z nich mnóstwo pysznych potraw, mają także swoje zastosowanie w formie surowej - można zastosować je zewnętrznie w formie okładów, czy też wykorzystać podczas sprzątania. Szczególnie sprawdzą się zimą, kiedy to wiele osób narzeka na suchą i podrażnioną skórę, a także w czasie przedświątecznych, generalnych porządków.

Jak ziemniaki działają na skórę?

Mało kto wie, ale sok z surowego ziemniaka potrafi zbawiennie wpłynąć na kondycję oraz wygląd skóry. Działa wygładzająco, zmiękczająco i nawilżająco. Co więcej, warzyw nie trzeba wyciskać czy przetwarzać - wystarczy przekroić na pół lub plasterki i delikatnie pocierać naskórek. Po krótkim czasie można poczuć ogromną różnicę. Warzywo to tonizuje i oczyszcza, a co więcej - sprawdzi się również jako okład na podrażnienia, oparzenia i ukąszenia.

Jak ziemniaki działają na włosy?

Odżywka do włosów z ziemniaka? Brzmi nieco dziwacznie, jednak jak się okazuje, taki domowy specyfik do pielęgnacji ma ogrom miłośniczek. Składniki zawarte w ziemniakach dodają kosmykom blasku i zapewniają zdrowy wygląd, a co więcej - pomogą uporać się z nadmiernym ich wypadaniem, przyspieszając tym samym wyrastanie nowych. Wystarczy, że pokroisz surowe ziemniaki w drobną kosteczkę i zblendujesz z odrobiną wody. Powstałą papkę nałóż na skórę głowy i włosy, zawiń czepkiem lub folią i pozostaw na około 10-20 minutach. Po tym czasie spłucz obficie wodą i umyj szamponem.

W jaki sposób ziemniaki przydadzą się podczas sprzątania?

Ziemniak do polerowania luster

Ziemniaki warto zastosować również podczas domowych porządków. Trik z wykorzystaniem tych warzyw szczególnie zainteresuje osoby, które cenią sobie ekologiczne i naturalne rozwiązania podczas czyszczenia różnych powierzchni. Śmieszne może wydawać się, że pocieranie połówką surowego zimniaka luster oraz szyb pomoże pozbyć się z nich smug raz zacieków, tymczasem to naprawdę działa. Wystarczy delikatnie wypolerować ziemniakiem szklaną powierzchnie, a potem przetrzeć papierowym ręcznikiem. Ten sposób pomoże także ograniczyć parowanie luster w łazience. Ponadto warzywa te będą pomocne podczas czyszczenia srebra, miedzi, odzieży i materiałów skórzanych.

Ziemniak pomocny w walce z rdzą

Ziemniaki zawierają w swoim składzie kwas szczawiowy, który doskonale radzi sobie z rdzą. Aby usunąć nieestetyczny nalot wystarczy wbić w ziemniaka stary, zardzewiały przedmiot (np. nóż) i odczekać kilkanaście godzin. Ślady korozji powinny znacznie się zmniejszyć lub całkowicie zniknąć.