Mocny dziób, płochliwa i nieśmiała natura. Jak zachęcić grubodzioba do wizyty w ogrodzie?

Opracowanie Martyna Bednarczyk

Grubodzioby to jedne z najpopularniejszych pestkojadów w Polsce. Przy sprzyjających warunkach potrafią dożyć nawet 11 lat, a ich charakterystyczne odgłosy unoszą się w powietrzu podczas lotu. Zdarza się, że wytrawne ucho usłyszy ich śpiew, jednak najczęściej skutecznie tłumią go liście w koronach drzew. Okres lęgowy tych wyjątkowych ptaków przypada na maj oraz czerwiec. Jeśli chcemy stać się świadkami narodzin nowego życia, zaprośmy je do ogrodu. Jak zwabić grubodzioby? Podpowiadamy.