Czym są haluksy?

Haluksy to deformacja śródstopia charakteryzująca się odchyleniem dużego palca. Powstają one w wyniku przemieszczania się struktur kostnych w przedniej części stopy. W ten sposób dochodzi do przesunięcia czubka palucha w kierunku bocznym, a co za tym idzie, do koślawego ustawienia stawu u jego podstawy. Skóra w tym miejscu jest zazwyczaj obolała i zaczerwieniona.



Jakie są przyczyny haluksów?

Przyczyny haluksów mogą być zarówno wrodzone, jak i nabyte. Do powstania tej deformacji mogą przyczynić się m.in.:



choroby o podłożu reumatycznym

zbyt ciasne obuwie

przebyte zapalenie stawów

płaskostopie

nieprawidłowa budowa jednej z kości śródstopia

osłabienie aparatu więzadłowego stopy

Domowe sposoby na haluksy

Istnieje kilka domowych sposobów na haluksy, które mogą łagodzić towarzyszące im objawy oraz przynosić ulgę w bólu. Pierwszym z nich mogą być okłady z jodyny. Wystarczy wymieszać jedną łyżkę roztworu z dwiema pokruszonymi tabletkami aspiryny. Tak powstałą mieszankę należy nałożyć na paluch, a następnie szczelnie owinąć go np. materiałem opatrunkowym. Taki okład najlepiej pozostawić na kilka godzin.



Pomocne w walce z haluksami może być również moczenie stóp w wodzie z dodatkiem soli Epsom, czyli soli angielskiej. By przygotować taką kąpiel, do ciepłej wody trzeba dodać kilka łyżek soli i następnie wszystko wymieszać. W takiej mieszance należy moczyć stopy przez mniej więcej 20 minut.

Ulgę mogą przynieść również okłady z rozmarynu, masaże z wykorzystaniem olejku lawendowego i kompresy z octu jabłkowego.



