Wiele osób zastanawia się, do czego używać estragon. Zacznijmy od dodawania go do dań głównych. Najlepiej sprawdza się, kiedy podkręcimy nim smak delikatnych mięs: ryb, drobiu i jagnięciny. Ponadto sprawdzi się do ubogacenia serów, ale niektórzy sięgają po niego, aby zmienić smak deserów, sosów oraz sałatek. Ze względu na swoje specyficzne właściwości, wielu doświadczonych kucharzy aromatyzuje nim dodatki: np. oliwę, oleje albo ocet, aby mieć wyjątkową przyprawę. Z racji tego, że ma bardzo specyficzny smak i nadaje się do podkręcania smaku wielu potraw, nazywany jest "królem przypraw".