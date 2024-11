Czy mrożone warzywa są zdrowe?

Pewnie niejednej osobie cieknie ślinka na myśl o dorodnych, sezonowych warzywach, które zachwycają nie tylko właściwościami, ale przede wszystkim smakiem i zapachem. Za większością z nich bardzo tęsknimy w okresie jesienno-zimowym, posiłkując się mrożonkami. Nie należy jednak bagatelizować ich zalet. Często mrożone warzywa zachowują więcej właściwości odżywczych niż świeże produkty, które długo leżą na półkach sklepowych. Jak to możliwe?

Ważny jest sam proces mrożenia. Warzywa są zbierane w pełni sezonu, gdy osiągają szczyt dojrzałości i są najbardziej wartościowe. Następnie są szybko blanszowane i zamrażane w bardzo niskiej temperaturze, co zatrzymuje procesy psucia się i utraty wartości odżywczej.

Świeże warzywa dostępne w sklepach poza sezonem często pochodzą z odległych plantacji i są transportowane przez wiele dni. W tym czasie tracą cenne walory, zwłaszcza witaminę C i kwas foliowy. Co więcej, mrożenie to naturalny sposób konserwacji, dzięki któremu warzywa nie wymagają dodatku konserwantów w postaci sztucznych dodatków chemicznych.

Nie warto ignorować potencjału mrożonych warzyw 123RF/PICSEL

Nie przeocz ich zalet. Dlaczego warto jeść mrożone warzywa?

Udowodniono, że mrożone warzywa zachowują większość witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, takich jak witamina C, beta-karoten, czy polifenole. W niektórych przypadkach mogą być nawet bogatsze w składniki odżywcze niż świeże warzywa kupowane poza sezonem. Dodatkowo dzięki mrożonkom możesz cieszyć się smakiem i korzyściami zdrowotnymi warzyw niezależnie od daty w kalendarzu. Dzięki nim jadłospis o każdej porze roku może być różnorodny.

Sięganie po mrożonki to także minimalizacja strat żywności. Ile razy zdarzyło ci się wyrzucić do kosza kupione warzywa, które zepsuły się na kuchennym blacie? Mrożone można przechowywać przez długi czas, co zmniejsza ryzyko ich zmarnowania. Korzystanie z ich potencjału jest również zwyczajnie wygodne. W tej formie warzywa są już umyte, obrane i pokrojone. Ich obróbka zajmuje więc znacznie mniej czasu, co jest dużym plusem dla zapracowanych osób.

Jakie warzywa lepiej kupować mrożone?

Niektóre gatunki tracą swoje właściwości odżywcze niedługo po zerwaniu. Długie przechowywanie i transport jeszcze bardziej obniżają ich jakość. Proces mrożenia w naturalny sposób "zatrzymuje" ich walory w momencie, gdy są najbardziej bogate w składniki o korzystnym wpływie na organizm. Przygotowaliśmy listę mrożonych warzyw, których nie powinno brakować w kuchennych zapasach.

Wszechstronny szpinak

W świecie roślin jest znany jako doskonałe źródło żelaza i wapnia. Niestety, świeże liście szpinaku szybko więdną i tracą witaminy. Z tego powodu opakowanie mrożonego produktu zawsze warto mieć pod ręką. Sprawdzi się jako składnik farszu do dań obiadowych i przekąsek. Świetnie pasuje zarówno do ciasta francuskiego, zup, koktajli, jak i potraw na bazie makaronu czy kaszy.

Lasagne ze szpinakiem to jeden ze sposobów na wykorzystanie zapasów w zamrażarki 123RF/PICSEL

Zielone różyczki, czyli apetyczne brokuły

Są bogate w witaminę C, która szybko się utlenia. Na szczęście w mrożonkach jej poziom pozostaje stabilny. Z tego powodu warto stawiać w kuchni na mrożone brokuły, które po krótkiej obróbce staną się idealnym uzupełnieniem posiłków. Pasują do mięs, można zamienić je w kremową zupę. Dostarczą organizmowi witaminę K oraz błonnik. Co więcej, mrożone brokuły zachowują apetyczny kolor i chrupkość.

Fasolka szparagowa nie tylko latem

Wielu z nas kojarzy się z wakacyjną atmosferą. Nie tylko wybornie smakuje, ale fasolka szparagowa to również skarbnica korzystnego dla jelit błonnika. Wspiera trawienie, nie zawiera wielu kalorii, a do tego cechuje się niskim indeksem glikemicznym. Mrożony produkt nie wymaga długiego gotowania, za to stanie się składnikiem wielu pysznych dań, w tym sałatek i zapiekanek.

Zielony groszek miej zawsze w zamrażarce

Nie powinien być kojarzony wyłącznie jako składnik kultowej sałatki jarzynowej. Mrożony groszek zachowuje słodki smak, dobroczynne antyoksydanty i witaminy z grupy B. Dzięki temu korzystnie wpływa na odporność, układ nerwowy i pracę serca. Ze względu na wysoką zawartość witaminy K sprzyja ochronie przed osteoporozą.

Zielony groszek można jeść o każdej porze roku 123RF/PICSEL

Kalafior smaczny i zdrowy przez cały rok

Mrożenie kalafiora to sposób na zachowanie kolejnego smaku kojarzącego się z latem. W tej formie warzywo jest od razu gotowe do przyrządzenia i zamiany w popisowe danie. Coraz chętniej jest wykorzystywany jako zamiennik ryżu lub spodu do pizzy o niskiej zawartości węglowodanów. Każda porcja warzywa obfituje w magnez, wapń, potas i fosfor, dzięki czemu pozytywnie oddziałuje na układ sercowo-naczyniowy oraz nerwowy.

