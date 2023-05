Tani sposób na żółknący skrzydłokwiat. Potrzebny składnik masz w kuchni

Skrzydłokwiat to roślina doniczkowa, która cieszy się niemałą popularnością. Zdarza się, że jej liście żółkną, co sprawia, że traci swój dekoracyjny charakter. Jest jednak prosty sposób na uratowanie skrzydłokwiatu. Wystarczy wymieszać z wodą produkt, który znajduje się niemal w każdej kuchni i gotowe. Taka mieszanka do podlewania od razu odżywi roślinę.

Zdjęcie By skrzydłokwiat zachował lśniące i zielone liście, wystarczy podlewać go specjalną mieszanką / 123RF/PICSEL