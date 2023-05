Mszyce to szkodniki atakujące wiele gatunków roślin, w tym również te ogrodowe. Zazwyczaj pojawiają się na roślinach późnym latem i jesienią, wysysając z nich sok, tym samym doprowadzając do ich obumierania. Mszyce posiadają zdolność bardzo szybkiego rozmnażania się, dlatego zwalczanie owadów nie jest rzeczą prostą.

Na szczęście istnieje kilka sprawdzonych, naturalnych i tanich sposobów, dzięki którym pozbędziemy się mszyc z naszego ogrodu.

Jak zwalczyć mszyce? Postaw na sprawdzone mikstury

Oprysk z octu

To jeden z najpopularniejszych i najlepszych sposobów na wyproszenie mszyc z ogrodu. Wystarczy stworzyć prostą i szybką miksturę na bazie octu i wody w proporcjach 1:10. Ocet (100 ml) wlewamy do jednego litra wody, dokładnie mieszamy i całość przelewamy do butelki z atomizerem. Możemy wzmocnić działanie specyfiku, dodając kilka kropel płynu do mycia naczyń.

Tak przygotowanym roztworem opryskujemy zaatakowane przez mszyce rośliny, nie zapominając o obfitym aplikowaniu mikstury na spodnią stronę liści.

Zdjęcie Wywar z cebuli skutecznie odstraszy mszyce / 123RF/PICSEL

Wywar z cebuli

Już jedna duża cebula pozwoli nam uporać się z atakiem mszyc w ogrodzie. Warzywo należy pokroić w kostkę, umieścić w garnku i zalać jednym litrem wody, a następnie gotować przez 30-40 minut. Tak przygotowany wywar należy ostudzić i odcedzić, a następnie przelać do butelki z funkcją spryskiwania.

Wywar z cebuli nanosimy na rośliny z mszycami. Zabieg warto powtórzyć kilka razy w tygodniu.

Zdjęcie Mszyce żywią się sokiem roślinnym, dlatego przyczyniają się do ich obumierania / 123RF/PICSEL

Roztwór z czosnku

Nie tylko wampiry nie lubią mieć do czynienia z czosnkiem. Mikstura z czosnku świetnie sprawdza się przy batalii z mszycami, a jego przygotowanie jest niezwykle proste i tanie. Cztery ząbki czosnku drobno siekamy, wkładamy do słoika i zalewamy chłodną wodą. Słoik z czosnkiem i wodą odkładamy w ciepłe i zaciemnione miejsce na 24 godziny.

Po upływie tego czasu roztwór należy przecedzić i napełnić nim butelkę, dolewając odrobinę wody. Miksturę nanosimy bezpośrednio na zaatakowane rośliny.

Zdjęcie Mikstura z sody oczyszczonej pozwoli nam wypędzić mszyce z ogrodu / 123RF/PICSEL

Soda oczyszczona

Niezastąpiona w każdym domu, przydatna i skuteczna w wielu obszarach - soda oczyszczona może posłużyć nam za narzędzie do zwalczania mszyc. Łyżeczkę sody rozpuszczamy w szklance napełnionej ¾ wody i dodajemy pół łyżeczki oleju spożywczego. Dokładnie mieszamy, przelewamy do butelki z atomizerem i spryskujemy rośliny.

