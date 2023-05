Współrzędna uprawa, czyli jak świadomie sadzić rośliny?

Planując, co posadzimy w ogródku, warto kierować się zasadami współrzędnej uprawy. Zakłada ona świadome uprawianie roślin, polegające na sadzeniu obok siebie gatunków, które mają na siebie pozytywny wpływ. Przekłada się na zdrowy i silny wzrost roślin, a także ich piękne kwitnienie. Niektóre owoce i warzywa posadzone obok siebie dadzą bardziej obfite plony, inne jednak zahamują wzajemnie swój wzrost. Współrzędna uprawa chroni również rośliny przed chorobami, a także atakami szkodników.

Współrzędna uprawa opiera się na trzech filarach:

wzajemnym oddziaływaniu chemicznym,

oddziaływaniu fizycznym względem siebie,

zapotrzebowaniu obu roślin na składniki pokarmowe.

Oddziaływanie chemiczne, czyli inaczej allelopatia to wpływ substancji chemicznych wydzielanych przez rośliny lub grzyby. Niektóre substancje wydzielane do podłoża wpływają na wzrost innych organizmów, przy czym mogą hamować tempo wzrostu. Oddziaływanie fizyczne to m.in.: tempo wzrostu, okres wegetacji, czy rodzaj systemu korzeniowego. Należy pamiętać, że warto sadzić obok siebie gatunki, które mają podobny cykl wzrostu i wegetacji. To samo dotyczy ich zapotrzebowania na składniki pokarmowe.

Jakich gatunków nie sadzić obok siebie?

Warzywa

Zdarza się, że mimo dobrych warunków oraz właściwej pielęgnacji plony naszych warzyw nie są takie, jakbyśmy tego chcieli, a rośliny stają się podatne na choroby i ataki szkodników. Powodem może być ich złe sąsiedztwo. Niektóre rodzaje warzyw wzajemnie hamują swój wzrost, opóźniają kwitnienie, czy też narażają siebie na choroby. Aby tego uniknąć, należy pamiętać, aby obok siebie nigdy nie sadzić:

cebuli z fasolą, grochem, czy innymi warzywami strączkowymi,

ziemniaków z dynią, ogórkiem, słonecznikiem czy pomidorem,

kapusty z pomidorem, truskawką, fasolą, pietruszką i marchewką,

marchwi z koprem,

ogórka z ziołami aromatycznymi

cukinii z ziemniakami, pomidorem, czy też rzodkiewką.

Drzewa i krzewy

Podobne problemy mogą wystąpić, jeśli posadzimy obok siebie odpowiednie gatunki drzew oraz krzewów. W tym wypadku największym zagrożeniem jest zahamowanie ich wzrostu, obniżenie odporności, wywoływanie chorób, a także rozprzestrzenienie się szkodników. Do drzew i krzewów, których nigdy nie powinniśmy sadzić razem, należą:

grusza i jałowiec,

sosna i porzeczka,

modrzew i świerk.

Te połączenia wiążą się z ogromnym ryzykiem rozwoju chorób grzybowych, czy też ataków szkodników zwłaszcza mszycy.

Kwiaty

W przypadku kwiatów należy przede wszystkim zwrócić uwagę na ich wymagania glebowe oraz pokarmowe. Nigdy nie sadźmy obok siebie:

kwiatów, które mają inne zapotrzebowanie na wodę - juki karolińskie, rojniki, rozchodniki, sukulenty, czy lawenda nie powinny rosnąć w pobliżu hibiskusa, tawułki Arendsa, hortensji, języczki, irysa żółtego, jarzmianka, rutewki, a także wiązówki.

- juki karolińskie, rojniki, rozchodniki, sukulenty, czy lawenda nie powinny rosnąć w pobliżu hibiskusa, tawułki Arendsa, hortensji, języczki, irysa żółtego, jarzmianka, rutewki, a także wiązówki. kwiatów, które wymagają podłoża o innym odczynie pH - wrzosy, rododendrony, azalie, wszystkie gatunki hortensji (wyjątkiem jest dość tolerancyjna hortensja pnąca), pierisy, skimmie, kalmie nie mogą być sadzone obok lawendy, zawilców japońskich, goździków, bukszpanu, czy też chryzantem.

