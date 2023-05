Dlaczego kleszcze są niebezpieczne?

Porady Skuteczny sposób na kleszcze. Nienawidzą tego zapachu Pierwsze ataki kleszczy można zaobserwować już na przełomie marca i kwietnia. Mniej więcej do czerwca trwa tzw. pierwszy szczyt aktywności sezonowej. Drugi natomiast przypada na wrzesień. Uznaje się, że kleszcze przestają być aktywne, gdy średnia temperatura powietrza spada poniżej 5-7 st. C. W Polsce jest to wiec zazwyczaj październik lub listopad.

Kleszcze lubią przebywać w wysokich trawach oraz na krzewach. Trzeba więc na nie uważać np. na łąkach, w parkach, lasach, ogródkach i działkach rekreacyjnych. Dość często można się spotkać z ostrzeżeniami przed skaczącymi kleszczami prosto z drzew. To mit, który już dawno został obalony.

Kleszcze są niebezpieczne ze względu na choroby, które przenoszą. Nie każde ukąszenie kleszcza oznacza zakażenie, ale istnieje ryzyko m.in. boreliozy, która początkowo może nie dawać żadnych objawów. Ponadto te pajęczaki zarażają kleszczowym zapaleniem mózgu, bartonelozą, anaplazmozą oraz babeszjozą, która bardzo często atakuje psy.

Reklama

Zdjęcie Pierwsze ataki kleszczy można zaobserwować już na przełomie marca i kwietnia / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Ślimaki ucztują w twojej sałacie? Rozsyp na grządkach popularną przyprawę

Jak się pozbyć kleszczy z ogrodu?

Chcąc uniknąć ataku kleszczy w ogrodzie, warto wypróbować naturalny oprysk. W tej sytuacji z pomocą przychodzi cebula. Jej intensywny zapach wręcz odstrasza pajęczaki i skutecznie zniechęca przed ponownym pojawieniem się.

By pozbyć się kleszczy, trzeba przygotować na jej bazie specjalny płyn. Wystarczy mniej więcej 180 g pokrojonej cebuli zalać sześcioma litrami wody i zostawić w chłodnym miejscu na 12 godzin. Po tym czasie mieszankę należy przecedzić, a płyn przelać do butelek z atomizerem.

Zobacz także: Pogromca mszyc. Wypróbuj genialny patent, a szkodniki uciekną w popłochu

Następnie tak przygotowaną substancją trzeba spryskać trawnik, uprawy i krzewy, czyli miejsca, w których kleszcze lubią przebywać. Ten naturalny oprysk powinien przepędzić kleszcze jak najdalej od ogrodu.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Odstraszanie ptaków to subtelna sztuka. Praca ochrony na lotnisku Orly AFP