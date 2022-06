Spis treści: 01 Soda na mszyce i inne szkodniki

02 Soda na mszyce i szkodniki - sprawdzony przepis

03 Soda oczyszczona pomoże pozbyć się mączniaka

04 Opryski z sody - jak stosować

05 Soda na mrówki - działanie

Szukasz sprawdzonej metody na mszyce? Masz dość innych uciążliwych szkodników? Istnieje prosty, domowy sposób, który pomoże pozbyć się ich z ogrodu. To soda oczyszczona - środek, który w swoim domu ma każdy z nas. Tani i łatwo dostępny, ma szereg zastosowań, również w ogrodzie.

Soda oczyszczona to bezpieczny i naturalny preparat, który pomoże zwalczyć niektóre szkodniki czy chwasty. Nie jest szkodliwy dla ludzi, roślin i pożytecznych owadów takich jak pszczoły. Jak soda pomoże w pozbyciu się z ogrodu niechcianych intruzów?

Soda na mszyce i inne szkodniki

Soda oczyszczona to prawdziwa pomocniczka w walce z mszycami i innymi szkodnikami takimi jak roztocza (przędziorki i szpeciele). Środek można stosować do oprysków przeciwko mączlikom, tzw. "białym muszkom" chętnie żerującym przede wszystkim na warzywach kapustnych.

Prosty w przygotowaniu jest oprysk z sody i płynu do naczyń lub szarego mydła. W 1,5 litra ciepłej wody trzeba rozpuścić płaską łyżeczkę sody oczyszczonej. Następnie należy dodać kilka kropel płynu do naczyń lub mydła potasowego (ok. 1/5 łyżeczki). Płyn i mydło sprawi, że środek pozostanie na roślinie, a nie spłynie z niej.

Soda na mszyce i szkodniki - sprawdzony przepis

Kolejny przydatny sposób na mszyce i inne ogrodowe szkodniki to oprysk z sody i oleju. Ćwierć łyżeczki sody oczyszczonej trzeba rozpuścić w litrze wody i dodać pół łyżeczki oleju jadalnego. Dzięki zastosowaniu oleju, oprysk będzie trzymał się na roślinie i pomoże pozbyć się owadów. Przepis ma również inny wariant - 1 łyżeczkę sody rozpuszczamy w 1/3 szklanki oleju. Kolejny krok to rozpuszczenie 2 łyżeczek tego roztworu w szklance wody i zastosowanie jako oprysku.

Soda oczyszczona pomoże pozbyć się mączniaka

Soda oczyszczone to też dobry sposób na mączniaka, który atakuje m.in. róże, berberysy czy floksy. Objaw tej choroby grzybowej to biało-szary nalot pokrywający liście i pędy. Oprysk z sody świetnie sprawdzi się w walce z innymi tego typu chorobami roślin takimi jak rdza czy plamistość liści.

Jak przygotować oprysk na mączniaka? To proste! Wystarczy, że w litrze wody rozpuścimy ½ łyżeczki sody i dodamy 5 ml mydła szarego, najlepiej potasowego.

Opryski z sody - jak stosować

Warto pamiętać, że opryski z sody - podobnie jak inne ekologiczne środki - są skuteczne, ale nie działają w tak radykalny i szybki sposób jak chemiczne środki. Dlatego też trzeba je powtarzać kilka razy, najlepiej w odstępie 5-7 dni. Najlepsze efekty osiągniemy, gdy zaczniemy je stosować jak najwcześniej, gdy tylko zauważymy mszyce czy pierwsze objawy choroby rośliny.

Metoda "im więcej, tym lepiej" w tym przypadku nie zadziała. Jeśli przesadzimy ze stosowaniem oprysków z sody, to ta - zamiast stać się naszym sprzymierzeńcem - przyniesie w ogrodzie więcej szkód niż pożytku. Może uszkodzić rośliny czy zaszkodzić pożytecznym owadom, które również zamieszkują nasz ogród.

Soda na mrówki - działanie

Chociaż w niektórych przypadkach mogą być uciążliwe, to w ogrodzie pełnią pożyteczną rolę. Mrówek nie można zwalczać w każdym przypadku! Jeśli jednak pojawiają się w miejscach, w których nie powinny i chcemy się ich pozbyć, to soda również nam w tym pomoże.

Wystarczy posypać środkiem miejsca, z których chcemy pozbyć się mrówek. Sodę można wymieszać również z cukrem pudrem. I tutaj ważna uwaga: soda zabije mrówki. Dlatego nim sięgniemy po tę radykalną metodę, wypróbujmy cynamon. Owady wprost nienawidzą tego zapachu, a cynamon nie jest dla nich szkodliwy. Wystarczy, że posypiemy nim miejsca w ogrodzie, z których chcemy mrówki "wyprosić".

Jeśli zauważymy, że mrówki wędrują po roślinach, to bardzo możliwe, że znajdują się na nich mszyce. Wtedy trzeba w pierwszej kolejności pozbyć się mszyc.

