Mycie całego ciała to nasza codzienność, jednak dermatolodzy ostrzegają, przed jego przykrymi skutkami. Okazuje się, że nadmierne używanie środków myjących i długie prysznice mogą osłabiać naturalną barierę ochronną skóry.

Dr Robert H. Shmerling z Harvard Health wyjaśnia, że zdrowa skóra posiada warstwę olejów oraz "dobrych" bakterii, które chronią nas przed szkodliwymi mikroorganizmami. Zbyt częste mycie z użyciem gorącej wody i silnych detergentów zmywa te naturalne substancje, prowadząc do suchości, podrażnień oraz osłabienia funkcji immunologicznych skóry.

Naruszenie naturalnej bariery ochronnej może sprawić, że skóra stanie się bardziej podatna na infekcje oraz stany zapalne . Pamiętajmy, nasz organizm potrzebuje kontaktu z drobnoustrojami, aby prawidłowo funkcjonował układ odpornościowy. Zbyt sterylne środowisko może paradoksalnie prowadzić do osłabienia odporności, gdyż organizm nie ma szansy wytworzyć tzw. pamięci immunologicznej, która pozwala mu skutecznie walczyć z chorobami.

Jak zaznacza dr Shmerling, dla większości osób wystarczające jest branie prysznica kilka razy w tygodniu. Krótsze prysznice, trwające 3-4 minuty, w zupełności wystarczą do utrzymania odpowiedniej higieny. Codzienne mycie całego ciała nie jest konieczne, zwłaszcza gdy używamy silnych środków myjących.

Zamiast codziennego mycia całego ciała, warto skupić się na kilku kluczowych obszarach, które faktycznie wymagają regularnej pielęgnacji. Dermatolodzy, w tym dr Shmerling, wskazują, że codzienne mycie powinno obejmować zęby, ręce, stopy oraz okolice intymne . To właśnie te miejsca są najbardziej narażone na gromadzenie się bakterii, które mogą prowadzić do infekcji i innych problemów zdrowotnych.

Niestety, stopy to część ciała, którą często pomijamy podczas codziennej higieny, choć są one szczególnie narażone na gromadzenie się potu i bakterii. Zaniedbanie mycia stóp może prowadzić do rozwoju grzybic czy nieprzyjemnego zapachu.