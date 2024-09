wieku - kiedy skłonność skóry do samoregeneracji zmniejsza się, co znacznie ułatwia nierównomierne nagromadzenie melaniny,

Co jest dobre na przebarwienia? Wyeliminujesz domowymi sposobami

Maść z żyworódki pomaga przywrócić odpowiednie nawilżenie skóry , sprawiając również, że ta stanie się gładka i sprężysta. Wielu stosuje ją również w przypadku popękanego, zrogowaciałego naskórka stóp i dłoni. Jej właściwości porównać można bowiem do tych, za które cenimy aloes.

Co więcej, żyworódka, bogata w cynk i witaminę C, redukuje przebarwienia i wygładza zmarszczki, stymulując syntezę kolagenu. Nie bez przyczyny nazywa się ją "złotem w tubce". Zadziała też przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie, wkrótce stając się podstawą wyposażenia każdej kosmetyczki. Co najważniejsze, spora tubka kosztuje około 20 złotych.