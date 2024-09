Naturalne lekarstwo: sen dobry na wzmocnienie

Higiena snu jest bardzo ważna, nie tylko w kontekście dobrego samopoczucia czy energii potrzebnej w trakcie dnia. Sen może być na wagę złota, kiedy chcemy uchronić się przed infekcjami, ponieważ wypoczęty organizm ma siłę na walkę z patogenami. Jak długo powinno się spać? Eksperci są zgodni, że osiem godzin to zdecydowanie minimum, by nasz układ odpornościowy był w pełnej gotowości. Równie istotne jest to, aby zapewnić sobie również jak najlepszą jakość snu: przed położeniem się spać lepiej zrezygnować się wpatrywania się w ekrany smartfonów, zapewnić sobie ciemność poprzez zasłonięcie zasłon i zadbać o ciszę. Mamy problem z zasypianiem? Poczciwy napar z melisy lub mięty może być na wagę złota. Kiedy bezsenność się utrzymuje, lepiej skonsultować się z lekarzem.

Najlepsze warzywa na zimę. Zadbajmy o odporność organizmu Interia.tv

Odpoczynek pomoże w walce z infekcją

Rozrywka dla mózgu może pomóc w walce o lepszą odporność 123RF/PICSEL

Skoro zadbaliśmy o higienę snu, to teraz warto zadbać o zasłużony odpoczynek. Wiadomo, że w trakcie dnia mamy mnóstwo zajęć, ale nie wolno zapominać również o przerwach. Chodzi nie tylko o relaks po wysiłku fizycznym, ale również odpoczynek od stresu, który często nam towarzyszy na co dzień. Jak sobie z nim radzić? Każdy ma swoje sposoby, ale nie zapominajmy o hobby, wyjściu na spacer, czy o odpowiedniej diecie.

Wysiłek fizyczny pomoże wzmocnić organizm

Jeśli jesteśmy z ćwiczeniami na bakier, można zacząć spacerować 123RF/PICSEL

Wiadomo już, że relaks i odpoczynek mogą zdziałać cuda dla naszego organizmu, ale wysiłek fizyczny również jest potrzebny. Wiadomo, że ćwiczenia są niezbędne do tego, aby utrzymać szczupłą i zdrową sylwetkę, ale również jest nieoceniony w kontekście wzmocnienia organizmu. Kiedy podejmujemy się wysiłku fizycznego, wzrasta nieznacznie poziom ciśnienia tętniczego, przez co komórki są lepiej dotlenione. Do tego wzmacniamy nasze serce, które z pełną mocą pompuje krew. Oczywiście, nie trzeba wylewać od razu siódmych potów na siłowni, aby wzmocnić organizm, ale na początku wystarczy umiarkowany wysiłek. Jazda na rowerze, marsz, spacer albo basen są dla naszego ciała niezbędne.

Dieta na wzmocnienie organizmu

Zbilansowana i zdrowa dieta to klucz do poprawy odporności 123RF/PICSEL

O tym, że zbilansowana dieta jest niezbędna dla naszego organizmu, wcale nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. W takim razie, co jeść, aby go wzmocnić? Przede wszystkim zasady zdrowego żywienia powinny nam wejść w krew. Najpierw trzeba zrezygnować z tłustego i przetworzonego jedzenia, na rzecz zdrowszych odpowiedników. W menu powinny znaleźć się w takim razie świeże owoce i warzywa sezonowe, produkty pełnoziarniste, chude mięso, tłuste ryby morskie. Dodatkowo trzeba zapewnić sobie kilka cennych składników odżywczych, które wspierają walkę o lepszą odporność organizmu. Co w takim razie warto mieć na uwadze?

Witaminę C - znaną z tego, że poprawia odporność, dlatego substancja ta jest nieoceniona w codziennej diecie. Dodatkowo pomaga w utrzymaniu młodego wyglądu i łagodzi nadciśnienie tętnicze. Znaleźć ją można, oczywiście, w cytrusach, ale także w jabłkach, papryce, natce pietruszki oraz aronii.

Cynk - wiadomo, że ten pierwiastek rewelacyjnie wpływa na kondycję włosów, skóry i paznokci, ale pomaga również w poprawie odporności. Gdzie go znajdziemy? Cynk obecny jest w jajkach, kakao, roślinach strączkowych, sezamie czy migdałach.

Białko - o tej substancji mówi się w kontekście budowy masy mięśniowej, ale rzadko wspomina się o fakcie, że również poprawia podporność. Białko znajdziemy w nabiale oraz mięsie, ale obecne jest także w roślinach strączkowych.

Witamina D - wiosną i latem zapotrzebowanie na tę witaminę jest niewielkie, ponieważ organizm - pod wpływem promieni słonecznych - sam potrafi ją syntetyzować. Jej głównym źródłem w diecie są tłuste ryby morskie, mleko, jajka oraz oleje roślinne.