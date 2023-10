Skąd mech na trawniku? Odpowiedź nie jest oczywista

Mech pojawia się na trawniku z kilku powodów. Może być on wynikiem zaniedbania trawnika: jego zbyt rzadkim koszeniem i napowietrzaniem. Również cienisty trawnik tylko sprzyja jego rozrastaniu. Pojawia się też na powierzchni bardzo zbitego i nieprzepuszczalnego podłoża, co tylko ułatwia mu rozrost. Mech najlepiej również rośnie tam, gdzie jest kwaśna gleba, która zbliża się do wartości 5,5 pH.

Jeśli pojawia się mech na trawniku, a bliskie naszemu sercu są naturalne metody, to wiele osób próbuje walczyć z nim na własną rękę. Najczęściej sięgając po roztwór wody i octu (w stosunku 1:1), ale czy ten sposób działa?

Ocet na mech? Nie zawsze pomaga

Chcemy pozbyć się mchu za pomocą octu? Musimy tę sprawę przynajmniej dwa razy przemyśleć, zanim wyruszymy do ogrodu lub na działkę z przygotowaną mieszanką. Dlaczego? Fakt, ocet na mech działa, ale raczej nie ma co liczyć na zadowalające efekty. Co prawda ocet spowolni jego wzrost i przez chwilę możemy mieć wrażenie, że jest go zdecydowanie mniej, ale może powrócić ze zdwojoną siłą. Zwłaszcza wtedy, kiedy mech ma odpowiednie warunki do wzrostu. Ponadto ocet zakwasza glebę, co może w przyszłości spotęgować nasz problem.

Ocet na mech na trawniku może zadziałać, ale tylko wtedy, kiedy rozrósł się na małej przestrzeni naszego ogrodu.

Jak pozbyć się mchu?

Pozbycie się mchu z trawnika nie należy do łatwych ogrodowych prac. Zacząć musimy od poprawy jakości gleby. Przede wszystkim trzeba pomyśleć najpierw o skróceniu murawy, a następnie jej wertykulacji, aby ją dobrze napowietrzyć i rozluźnić ziemię. Warto także sprawdzić testem odczyn gleby i, jeśli jest taka potrzeba, sięgnąć po wapno, które podniesie pH.

Mech w trawniku można usunąć również za pomocą preparatów, które dostępne są w sklepach ogrodniczych, jednak trzeba pilnować instrukcji zawartych na etykiecie. Szczególnie tych dotyczących dawki oraz terminu jego stosowania.

