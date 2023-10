Spis treści: 01 Kiedy zabrać się za wykopywanie mieczyków?

02 Jak poprawnie wyciągnąć mieczyki z podłoża?

03 Bezpieczne przechowywanie cebulek

Kiedy zabrać się za wykopywanie mieczyków?

Mieczyki, zwane także potocznie gladiolami, to rośliny bulwiaste naturalnie porastające tereny Południowej oraz Środkowej Afryki. Zachwycają licznymi odmianami, których kolorowe kwiaty już z daleka przyciągają wzrok. Stanowią prawdziwą ozdobę przydomowych ogrodów, kwitnąc od wczesnego lata, aż do jesieni. Większość wariantów nie jest w pełni mrozoodporna, co wiąże się z koniecznością wykopania cebul przed nadejściem mroźnej i śnieżnej zimy.

Ogrodnicy, którzy wiedzą, jak obchodzić się z licznymi gatunkami roślin, podpowiadają, by bulwy mieczyków wyciągnąć z gleby w czwartym lub piątym tygodniu po kwitnieniu. Na ogół termin ten przypada na wrzesień, jednak dla odmian późniejszych będzie to październik. Fachowcy zwracają uwagę na konieczność trzymania się ram czasowych. Opóźnianie wykonania tej czynności przyczynia się do rozwoju infekcji grzybowych w mokrej i marznącej ziemi. Osłabione cebule kwiatowe o wiele gorzej się przechowają.

Jak poprawnie wyciągnąć mieczyki z podłoża?

Do zaplanowania odpowiedniego terminu wykopania cebul mieczyków warto przez kilka dni sprawdzać nadchodzące prognozy pogody. Bulwy wydostajemy z ziemi jedynie w dzień suchy i pogodny. Wilgoć w powietrzu oraz opady deszczu sprzyjają rozprzestrzenianiu się chorób grzybowych. Doradza się wykopywanie mieczyków za pomocą wideł amerykańskich, czyli szerokich i z płaskimi zębami. Delikatnie podważamy bulwy, otrząsamy je z ziemi i wyjmujemy. Zbieramy także wszystkie bulwki przybyszowe. Po zakończeniu czynności przechodzimy do przycięcia ok. 5-10 cm wysokości pędów ponad bulwami.

Bezpieczne przechowywanie cebulek

Jak zająć się bulwami mieczyków po wykopaniu? Najważniejsze, by dać im swobodnie przeschnąć. W tym celu warto umieścić je na ok. 7 dni w ciepłym oraz przewiewnym pomieszczeniu. Jego temperatura powinna oscylować miedzy 22 a 24 st. C. Po upływie wyznaczonego czasu przechodzimy do oczyszczania bulw z resztek pędów. Kolejny krok polega na ponownym pozostawieniu bulw na 3-4 tygodnie.

Następny etap polega na usunięciu resztek ziemi, korzeni oraz łusek okrywających. Odpowiednio przesuszone i doczyszczone cebule dokładnie oglądamy i pozbywamy się wszystkich miękkich, chorych lub pleśniejących. Wypielęgnowane bulwy układamy cienką warstwą, najlepiej w otwartych papierowych torbach, koszyczkach lub ażurowych skrzynkach. Ponownie ustawiamy je w suchym oraz przewiewnym pomieszczeniu, jednak tym razem o temperaturze 5-8 st. C. W trakcie ich przechowywania do wiosny doradza się, by raz w miesiącu przejrzeć dokładnie wszystkie cebule i usunąć chore.

