Gryzonie w domu

Porady Pogromca pleśni w doniczkach. Włóż do ziemi, zadziała po kilku godzinach Chociaż na pierwszy rzut oka myszy wglądają dość niewinnie, to niosą za sobą niemałe problemy. Ich obecność w domu zdecydowanie nie napawa optymizmem. Te niewielkich rozmiarów gryzonie mogą uszkodzić niemal wszystko, co stoi im na drodze.

Wbrew pozorom pojawiają się nie tylko w domach jednorodzinnych, bo równie często zaglądają także do mieszkań. To właśnie myszy powodują przykry zapach w pomieszczeniach, którego ciężko się pozbyć.

Poza tym chętnie dobierają się do jedzenia, przegryzają opakowania i pozostawiają po sobie mnóstwo odchodów. Nie mają również problemów z dziurawieniem ścian oraz przegryzaniem kabli, styropianu oraz wełny mineralnej. Myszy poszukują w domach ciepłego schronienia i pożywienia. Warto jednak jak najszybciej pozbyć się tych nieproszonych gości, by uniknąć poważnych skutków ich obecności. Oto co trzeba zrobić, by je odstraszyć.

Jak zapobiegać pojawianiu się myszy w domu?

Jak wiadomo, najlepiej jest zapobiegać, a w przypadku myszy jest to bardzo istotne. W tej kwestii pomocne będzie zaklejenie wszelkich otworów, przez które gryzonie mogą przedostać się do środka. Poza tym należy zagipsować wszelkie szczeliny w ścianach.

Zdjęcie Warto wiedzieć, że myszy nie przepadają za pewnymi zapachami / 123RF/PICSEL

W przypadku domów zaleca się również, by pomyśleć o myszach już na etapie budowy lub ocieplania. Rozwiązaniem może okazać się wyłożenie ścian siatkami z drutu. W ten sposób można uniemożliwić im poruszanie się w ich wnętrzu.

Istotną kwestią jest również utrzymywanie porządku. Nieład w szafkach, odpadki jedzenia, otwarte pojemniki z żywnością i nieszczelne śmietniki to wręcz zaproszenie, z którego myszy chętnie korzystają.

Skuteczne sposoby na gryzonie. Co odstrasza myszy?

Nie da się ukryć, że najlepszym sposobem na odstraszanie myszy jest kot, a nawet niektóre rasy psów. W przypadku, gdy w domu nie ma żadnego czworonożnego pupila, trzeba próbować innych metod.

Warto wiedzieć, że myszy nie przepadają za pewnymi zapachami i to właśnie one są pomocne w wygnaniu ich z domu. Powinny się sprawdzić takie zioła jak mięta, dziewanna, wrotycz i rumianek, a także świeże liście pomidora. Wystarczy wyłożyć je w okolicy gniazda gryzoni - można je rozpoznać po sporej ilości odchodów.

Poza tym myszy może odstraszyć spryskanie powierzchni wokół gniazda lakierem do włosów. Te gryzonie nie przepadają także za zapachem spleśniałej cytryny, a także widokiem folii aluminiowej.

Jak się pozbyć myszy w humanitarny sposób?

Wiele osób stosuje łapki na myszy, które od razu uśmiercają te gryzonie, bądź próbują się ich pozbyć za pomocą wszelkiego rodzaju trutek. Warto podkreślić, że ta druga opcja może stać się również niebezpieczna dla mały dzieci oraz domowych zwierząt.

Tych niewielkich gryzoni można się pozbyć z domu za pomocą humanitarnych sposobów. Przede wszystkim rozwiązaniem jest tzw. żywołapka, która nie kosztuje zbyt wiele. Wystarczy umieścić w niej mały przysmak, który zachęci gryzonia do wejścia do środka. Po złapaniu myszy trzeba wypuścić je daleko od domu i gotowe.

W pozbywaniu się myszy z domu może pomóc także elektryczny wypłaszacz, którego zadaniem jest emitowanie uciążliwych sygnałów, które słyszą tylko te gryzonie.

