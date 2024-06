Po wylądowaniu na lotnisku docelowym i opuszczeniu samolotu pasażerowie kierują się do strefy odbioru bagażu . Drogowskazy w terminalu przylotów prowadzą ich do odpowiedniego miejsca, gdzie mogą odebrać swoje walizki z charakterystycznej karuzeli. Na większości dużych lotnisk, bagaż jest transportowany na taśmociągi przez pracowników naziemnych, a pasażerowie sami odbierają swój bagaż rejestrowany. Wyjątkiem są przedmioty specjalne, takie jak wózki dziecięce lub większy sprzęt sportowy, które zwykle odbiera się przy osobno wyznaczonym wyjściu .

Bagaż rejestrowany to każda sztuka bagażu, której nie można zabrać do kabiny samolotu jako bagaż podręczny. Taki ładunek musi być oddany przy odprawie. W tym celu pasażer udaje się do kasy linii lotniczej, gdzie przedmiot jest ważony i otrzymuje etykietę. Etykieta ta zawiera wszystkie istotne informacje, takie jak miejsce docelowe, numer lotu oraz dane pasażera. Umożliwia to łatwą identyfikację, co minimalizuje ryzyko zagubienia.