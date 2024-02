Spis treści: 01 Jak najlepiej przechowywać chleb?

02 Co zrobić, żeby chleb nie spleśniał?

03 Ile dni można trzymać chleb?

Jak najlepiej przechowywać chleb?

Większość osób przechowuje chleb w chlebaku lub w szafce kuchennej. Jednak to dopiero początek rozważań nad przechowywaniem chleba, ponieważ na jego świeżość wpływa np. materiał wykonania chlebaka i jego szczelność. Inaczej będzie przechowywał się chleb w metalowych chlebaku, a inaczej w drewnianym. Ponadto warto zwrócić uwagę czy chleb dodatkowo jest zawinięty w woreczek foliowy, papierowy lub lniany. Wszystko to ma wpływ na świeżość bochenka.

Jednym z często praktykowanych sposobów przechowywania chleba, jest trzymanie go w lodówce. Skoro wszystkie produkty spożywcze zachowują w niej świeżość, to dlaczego nie chleb? Jak się okazuje, pieczywo w lodówce bardzo szybko sczerstwieje, ponieważ panuje tam chłodne, ale suche powietrze. Szczególnie dotyczy to lodówek z No Frost. Aby chleb zachował świeżość - potrzebuje wilgoci. Z tego powodu szafki umiejscowione blisko piekarnika, również nie są najlepszym miejscem do przechowywania chleba.

Reklama

Zdjęcie Pieczywo w lodówce bardzo szybko sczerstwieje / 123RF/PICSEL

Chcąc przedłużyć świeżość chleba, warto zapewnić mu dostęp do powietrza z zewnątrz. W kuchni podczas gotowania wytwarza się dużo pary wodnej, więc jest to powietrze o odpowiedniej wilgotności. Zatem najlepsze są woreczki lniane do przechowywania chleba. Dobrze sprawdzają się także torebki papierowe, w które owija się bochenki. Materiał wykonania chleba jest tu już sprawą drugorzędną. Warto jednak wybierać modele, niezbyt szczelne, które zapewnią odpowiednią cyrkulację powietrza wewnątrz.

Sprawdź także: Ten chleb możesz jeść w czasie odchudzania

Co zrobić, żeby chleb nie spleśniał?

Kuchnia Prawdziwy smak chleba. Ten babciny przepis nie ma sobie równych Kolejnym zagrożeniem dla pieczywa jest pleśń. Ta z kolei powstaje w środowisku zbyt wilgotnym, dlatego chroniąc chleb przed wysychaniem, nie można przesadzić w drugą stronę. Doprowadzi to do rozwoju zielonego lub białego nalotu. Jak przechowywać chleb, żeby nie spleśniał?

Chleb najszybciej pleśnieje zamknięty w szczelnym, foliowym worku lub folii aluminiowej. Także chlebaki metalowe z mocnym wiekiem mogą przyczynić się do rozwoju pleśni na bochenku. Rozwiązaniem po raz kolejny są woreczki lniane lub papierowe, które zapewnią odpowiednią cyrkulację powietrza. Jeśli w Twojej kuchni panuje duża wilgotność lub masz chlebak wykonany z grubego drewna nasiąkniętego wilgocią - chleb możesz położyć na blacie, owinięty w ściereczkę kuchenną.

Pleśń lubi także wracać, szczególnie gdy już raz twój chleb mocno zapleśniał. Aby nie doprowadzić do kolejnego rozwoju pleśni, dobrze wyczyść chlebak od wewnątrz wodą z octem. Dzięki temu pozbędziesz się wszystkich zarodników pleśni.

Ile dni można trzymać chleb?

Wiesz już, jak przechowywać chleb, ale przez jaki czas można to robić? Tutaj dużo zależy od jakości bochenka. Chleb żytni na zakwasie zachowuje świeżość nawet 10 dni, a chleb głęboko mrożony z supermarketu, już na drugi dzień będzie suchy i niejadalny bez względu na to, w czym go przechowasz. Im mniej jest konserwantów, sztucznych dodatków do chleba i drożdży, tym chleb dłużej zachowuje świeżość.

Jeśli masz duży zapas pieczywa, warto rozważyć jego mrożenie. W ten sposób możesz przechowywać chleb nawet przez 3 miesiące. Aby przygotować go na śniadanie, wystarczy rozmrozić go w temperaturze pokojowej.

Przeczytaj także: Niezwykła funkcja naklejek na pomidorach. Tak przedłużysz ich świeżość