Co oznaczają naklejki na owocach i warzywach?

Porady Spójrz na naklejkę na owocach i warzywach. Tak dowiesz się, czy są skażone pestycydami Naklejki na jabłkach, gruszkach, arbuzach, bananach, pomidorach i wielu innych owocach oraz warzywach spotkamy niemal w każdym sklepie spożywczym. Nie są one niczym nowym, być może właśnie dlatego przywykliśmy do ich widoku i bezrefleksyjnie zdzieramy je z produktu, który zamierzamy spożyć.

Te niewielkich rozmiarów etykiety nie są stosowane w celach dekoracyjnych, nie mają również za zadanie wyróżnić producenta danego owocu na tle konkurencji. Naklejki służą przede wszystkim klientom, którzy na ich podstawie mogą rozszyfrować wiele przydatnych informacji.

Naklejki na owocach i warzywach to tak naprawdę kody PLU (Price look-up) i stosuje się je już od 1990 r. Kod zawiera w sobie informacje dotyczące kraju pochodzenia produktu, jego rodzaju i rozmiaru.

Kod czterocyfrowy , który rozpoczyna się od cyfry 3 lub 4 oznacza, że mamy do czynienia z tzw. żywnością konwencjonalną , zatem produkowaną na skalę masową przy użyciu nawozów sztucznych i pestycydów . Takie owoce lub warzywa powinniśmy bardzo dokładnie umyć przed ich spożyciem .

Polskie przepisy nakładają na producentów obowiązek umieszczania na opakowaniach następujących informacji: nazwa i adres podmiotu pakującego lub wysyłającego, nazwa produktu, jeśli zawartość opakowania nie jest widoczna dla konsumenta, pełna nazwa państwa pochodzenia produktu lub nazwa potoczna, klasa jakości.

Zdjęcie Nalepki na owocach i warzywach zawierają często ważne informacje dla potencjalnego konsumenta / 123RF/PICSEL

Naklejka na pomidorze uchroni owoc przez zgniciem

Jak to możliwe, że naklejki na pomidorach mogą przyczynić się do przedłużenia świeżości tych owoców? Jednak zanim odpowiemy na to pytanie, należy zaznaczyć, że pomidor, choć przez wielu ludzi kojarzony jest z warzywem, to z botanicznego punktu widzenia jest owocem, ponieważ powstaje z kwiatów i zawiera w sobie nasiona.

Zdjęcie Pomidor to z botanicznego punktu widzenia jest owocem / 123RF/PICSEL

Co równie istotne, w zeszłym roku pomidor został uznany za najzdrowszy owoc na świecie. Taki werdykt wydali specjaliści z Centers for Disease Control and Prevention, wchodzącej w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, która zajmuje się m.in. profilaktyką zdrowotną w USA.

Pomidor, jako najzdrowszy owoc świata, uzyskał wówczas 20 punktów w skali zakładanej przez naukowców. Specjaliści, badając najzdrowsze warzywa i owoce na świecie, brali pod uwagę 17 składników odżywczych w 100-kalorycznej porcji.

Natomiast miano najzdrowszego warzywa uzyskała rukiew wodna, która otrzymała aż 100 punktów w skali naukowców zza oceanu. Drugie miejsce zajął szpinak, zdobywając 85 punktów, a na najniższym stopniu podium znalazł się jarmuż - 49 punktów. Na kolejnych miejscach znalazły się: papryka oraz brokuł.

Wracając jednak do kluczowego pytania - jak niewielka naklejka na pomidorze ma przedłużyć jego świeżość, odpowiadamy.

Otóż pomidor może znacznie szybciej się psuć, jeśli posiada choćby najmniejsze uszkodzenie na skórce. Załóżmy jednak, że skrupulatnie wybieramy pomidory, które takich uszkodzeń nie mają. Jeśli chcemy zminimalizować ryzyko zbyt szybkiego popsucia się pomidora, delikatnie oderwijmy naklejkę ze skórki i przyklejmy ją w miejscu, gdzie wyrastała szypułka. Jest to niewielkie wgłębienie w pomidorze koloru zielonego.

Dzięki takiemu zabiegowi sprawimy, że m.in. tlen wolniej przeniknie do pomidora, dzięki czemu opóźnią się jego procesy gnilne.

