Najgorsze połączenie dla ziemniaków. W żołądku dochodzi do rewolucji

Niektórzy nazywają je królami warzyw i nie wyobrażają sobie innego dodatku do obiadu niż ziemniaki. Choć przez długi czas były uważane za wrogów zgrabnej sylwetki i odchudzania, dziś już wiadomo, że mogą być naszymi sprzymierzeńcami. Trzeba jednak trzymać się kilku zasad. Istnieją bowiem kulinarne błędy, które prowadzą do przykrych dolegliwości żołądkowych. Z czym nie łączyć ziemniaków? Sprawdź, by uniknąć wzdęć, zgagi i niestrawności.