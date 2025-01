Graviola, inaczej flaszowiec miękkociernisty, to owoc wiecznie zielonych drzew występujących w Ameryce Południowej i Środkowej. Od wieków stosuje się go do zwalczania stanów zapalnych, gorączki, reumatyzmu, a nawet chorób wątroby. Zawiera wiele cennych witamin i minerałów: witaminę A oraz liczne witaminy z grupy B, potas, wapń, fosfor oraz magnez, a także karotenoidy, związki fenolowe i inne, które mogą być skuteczne w zwalczaniu niektórych nowotworów. Wciąż trwają jednak badania nad antynowotworowymi właściwościami gravioli. Owoc ma kwaskowy smak, który przypomina połączenie truskawki, ananasa, kokosa i limonki.

Graviola zawiera liczne antyoksydanty, które usuwają wolne rodniki przyczyniające się do uszkodzeń komórek i powstawania nowotworów. Stymulują też układ odpornościowy do walki ze szkodliwymi drobnoustrojami. Pomagają zwalczyć niektóre wirusy (np. opryszczki), bakterie i grzyby. Działają również przeciwgorączkowo.

Badania wykazały, że ekstrakt z liści gravioli wspiera pracę trzustki i obniża poziom glukozy we krwi. Pomaga też regenerować wątrobę (hamuje wzrost poziomu enzymów wątrobowych, które zwiększają się np. na skutek przyjmowania niektórych leków przeciwzapalnych). Wyciągi z owoców regulują też ciśnienie tętnicze, co zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia.

Owoc zawiera acetogeniny annonaceowe, które w warunkach laboratoryjnych wykazują właściwości antynowotworowe. Badania na zwierzętach wykazały pewną skuteczność (większą niż niektóre chemioterapeutyki) w zwalczaniu nowotworów piersi i wątroby. Z kolei ekstrakt z liści rośliny może być pomocny w walce z rakiem jelita grubego, prostaty i płuc. Niektórzy naukowcy wiążą nadzieję z profilaktycznym działaniem wyciągów z gravioli - jest szansa, że zmniejszą one ryzyko nowotworów trzustki i wątroby. Trzeba jednak podkreślić, że badania są w toku, a żaden ośrodek badawczy nie potwierdził antynowotworowych właściwości gravioli. Warto wiedzieć, że na rynku pojawiają się prepraty z gravioli, które rzekomo leczą raka - to niestety efekt działań oszustów, którzy żerują na ludzkich dramatach.

