Przygotowanie domowej maseczki z awokado na twarz zajmie ci zaledwie kilka minut. Wystarczy kilka składników, które najprawdopodobniej masz już w swojej kuchni. Do wykonania podstawowej maseczki potrzebujesz:

Rozgnieć awokado na gładką pastę, dodaj miód i jogurt, a następnie dokładnie wymieszaj. Przed nałożeniem maseczki, dokładnie oczyść skórę twarzy. Możesz użyć delikatnego żelu lub pianki do mycia twarzy, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i resztki makijażu. Nałóż maseczkę na twarz , omijając okolice ust i oczu . Skup się na miejscach, które wymagają szczególnej uwagi, takich jak policzki, czoło i broda. Pozostaw maseczkę na twarzy przez 15-20 minut . Następnie delikatnie zmyj maseczkę letnią wodą. Unikaj gorącej wody, która może podrażnić skórę. Delikatnie osusz twarz miękkim ręcznikiem.

Regularne stosowanie tej maseczki przynosi widoczne efekty już po kilku aplikacjach. Miód działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, pomagając w walce z niedoskonałościami skóry. Jest również naturalnym humektantem, co oznacza, że przyciąga wilgoć do skóry, zapewniając jej długotrwałe nawilżenie. Jogurt zawiera kwas mlekowy, który delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka, odsłaniając świeżą i promienną skórę. Jogurt działa również kojąco i łagodząco, co jest idealne dla skóry wrażliwej.