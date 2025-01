Najlepsze przekąski na wzmocnienie odporności w sezonie przeziębień

Truskawki - choć sezon na truskawki już dawno za nami, nie można zapominać o mrożonych owocach, które dostępne są przez cały rok. Już 100 gram truskawek może dostarczyć nam pełnego dziennego zapotrzebowania na witaminę C, która to wspiera odporność i zmniejsza stany zapalne. Dodatkowo truskawki są bogate w antyoksydanty, takie jak antocyjanina czy kwas elagowy, a to korzystanie wpływa na zdrowie serca. Można jeść je solo, jako dodatek do jogurtu, owsianki lub składnik w smoothie. Jeśli ktoś nie przepada za truskawkami, może sięgnąć po maliny lub borówki - one również są pełne witaminy C.