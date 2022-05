Najlepszy sposób na ślimaki. W mig znikną z ogrodu

Możemy wydać im ostateczną wojnę, sięgając po środki chemiczne, ale ryzykujemy wtedy, że ucierpią na tym nasze warzywa i kwiaty. Na szczęście możemy też sięgnąć po naturalny i ekologiczny arsenał. Na przykład skorupki jaj. I nie jest to ich jedyne zastosowanie.

Skorupki jaj na ślimaki

Każdy, kto zna choć część zastosowań skorupek, wie, że nie opłaca się ich wyrzucać do śmietnika. Rozsypanie skorupek jajek kurzych w naszym ogrodzie będzie doskonałym sposobem na odstraszenie ślimaków od naszych roślin.



Dlaczego tak się dzieje? “Ogródkowy perymetr", swoista linia zasieków stworzona z ostrych skorupek, tworzy dla ślimaków podłoże trudne do pokonania. Dlatego ważne jest, aby nasza linia “zasieków" była spójna i pozbawiona luk, które pozwoliłby ślimakom się przedostać. To nie jedyny pozytywny aspekt wynikający z użycia skorupek w ogrodzie.



Nawóz ze skorupek kurzych jaj

Nawóz ze skorupek jaj pozwoli nam wzmocnić rośliny w naszym ogrodzie. Dzięki wysokiej zawartości wapnia doskonale nadaje się do zastosowania w przypadku odkwaszania gleb kwaśnych, ma także dobry wpływ na rozwój roślin wrażliwych na niedobory wapnia, na przykład takich jak pomidory, czarny bez, lawendę, piwonia, ciemierniki, liliowce, tulipany, dereń, ogórki, cukinie i kapustę.

Jak przygotować nawóz ze skorupek? Możemy zabrać się za to na kilka sposobów. Rozgniecione skorupki umytych jajek możemy rozsypać wokół rośliny, którą chcemy “dokarmić" wapniem. Wraz z wypłukiwaniem tego mikroelementu, będzie on stopniowo przenikał do gleby.



Możemy też utrzeć skorupki na proszek, chociażby w młynku do przypraw, i zmieszać go z ziemią, wykorzystywaną podczas sadzenia i przesadzania roślin. Jeśli zalejemy skorupki gorącą wodą i pozostawić na dwa tygodnie, od czasu do czasu mieszając. Później odcedzamy ten odżywczy odwar i podlewamy nim nasze kwiaty i warzywa.



