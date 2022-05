Czyszczenie kuchenki gazowej bywa męczące. Ze względu na samą jej budowę ta czynność nie należy do najłatwiejszych. Okazuje się, że można w bardzo łatwy i tani sposób sobie te męki ukrócić. Wystarczy, że skorzystasz z produktów, które na pewno masz w kuchni.

Czyszczenie palników gazowych - od czego zacząć?

Przede wszystkim od bezpieczeństwa. Zanim zabierzesz się do pracy, upewnij się, że wszystkie palniki są zgaszone oraz zimne. Dopiero wtedy możesz je zdjąć, inaczej prawdopodobnie zrobisz sobie krzywdę. Jeśli chcesz wyczyścić je bardzo dokładnie, najlepiej od razu zamoczyć je w komorze zlewu z zatkanym odpływem lub misce z wodą. Dzięki temu część zabrudzeń po prostu odmoknie i samo odejdzie. Później należy je osuszyć, a dopiero wtedy zabrać się za usuwanie reszty brudu.

Czyszczenie palników gazowych - pozbądź się tłuszczu i przypaleń

Czyszczenie palników gazowych - wyszoruj resztki brudu

Po wyjęciu palników z takiej kąpieli osuszamy je i przygotowujemy do następnego kroku. Teraz nadeszła pora na wyszorowanie resztek brudu. Nie musisz używać drapaka - w tej roli świetnie sprawdzi się kulka z folii aluminiowej. Dobrze uformowaną kulą pocieramy wszelkie niedoczyszczone miejsca, a następnie montujemy palniki gazowe z powrotem na kuchence.