Ustawowy wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jak przekonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, warto w miarę możliwości pracować jednak dłużej - dłuższa praca gwarantuje bowiem wyższą emeryturę, bo środki gromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym są odkładane przez dłuższy czas. Co jeszcze warto wiedzieć o wysokości emerytur w Polsce?



Od czego zależy wysokość emerytury?

Choć w roku 2017 zmianie uległy przepisy dotyczące wieku emerytalnego, to nie zmieniły one sposobu ustalania wysokości emerytury, która zależy wciąż od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz:

zwaloryzowanego kapitału początkowego

środków zapisanych na subkoncie

średniego dalszego trwania życia.

Jak podkreśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wszystkie dane pokazują, że warto odkładać moment przejścia na emeryturę.

Należy pamiętać, że im dłużej pracujemy i później zaczynamy pobierać emeryturę, tym jest ona wyższa. Jeden rok to nawet 15 proc.

- tłumaczyła jakiś czas temu szefowa ZUS, Gertruda Uścińska.

Uścińska zachęcała także do skorzystania ze specjalnego kalkulatora emerytalnego oraz z pomocy doradców emerytalnych. ZUS pomaga w ten sposób w podjęciu decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej.

Kto dostaje najwyższa emeryturę w Polsce?

Najwyższą emeryturę w Polsce pobiera obecnie 86-letni mężczyzna, który przepracował 62 lata. Wysokość świadczenia to 43,4 tys. zł. Wśród kobiet rekordzistką jest pani, która zrezygnowała z aktywności zawodowej w wieku 81 lat i przepracowała na umowie o pracę 61 lat. Jej świadczenie wynosi 26 tys. zł.

Jak podał ZUS, kobieta zgromadziła kapitał emerytalny w wysokości 1,8 mln zł, mężczyzna - 2,4 mln zł.

Górny limit emerytury. Jaka jest maksymalna wysokość emerytury?

W Polsce nie ma czegoś takiego jak górny limit emerytury. Wysokość świadczenia zależy po prostu od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego i średniego dalszego trwania życia. To dlatego tak ważne jest, by dobrze przemyśleć i zaplanować moment przejścia na emeryturę i zadbać o to, by był on dla nas jak najbardziej korzystny.

