To koniec Polskiego Bonu Turystycznego? Brak konkretnych ustaleń rządu

Program Polski Bon Turystyczny (PBT) rozpoczął się 1 sierpnia 2020 r i był odpowiedzią rządu na kryzys gospodarczy wywołany koronawirusem. Z około 4,2 mln przyznanych bonów turystycznych rodzice i opiekunowie aktywowali ponad 3,7 mln do marca 2023 roku.

Bon turystyczny 2022: Wszystko, co musisz wiedzieć o tym świadczeniu To właśnie 31 marca 2023 roku skończyła się ważność tego świadczenia, z którego mogli skorzystać rodzice. Bon turystyczny to przyznane 500 zł świadczenia na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością rodzice otrzymywali 1000 zł na jedno dziecko.

Bon przysługiwał rodzicom, którzy korzystali ze świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie turystycznym, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 roku.

Aby aktywować bon, nie trzeba było składać żadnego wniosku, a wystarczyło w systemie PUE ZUS użyć przycisku "aktywuj bon" w odpowiedniej zakładce, podając jednocześnie nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

Wówczas osoba uprawniona do bonu turystycznego otrzymywała 16-cyfrowy kod i przy realizacji bonu należało przekazać numer podmiotowi w celu weryfikacji salda oraz dokonać tego za pomocą dwóch kodów potwierdzających zakup w momencie płatności za usługę.

Jednak ważność bonu turystycznego minął 31 marca 2023 roku i od tego momentu pojawiło się wiele pytań odnośnie nowego bonu turystycznego.

Czy bon turystyczny na lato 2023 zostanie odnowiony? Starania Ministerstwa Sportu i Turystyki

Bon turystyczny jest powiązany ze świadczeniem 500+

Wraz z wygaśnięciem bonu w marcu 2023 roku i z obrazem inflacji w naszym kraju, pojawiły się pytania o wznowienie bonu turystycznego na lato 2023.

Choć oficjalnie na stronie rządowej gov.pl brak najnowszych informacji o wznowieniu świadczenia, to w mediach pojawiła się wypowiedź ministra sportu i turystyki, Kamila Bortniczuka, która daje nadzieję na powrót bonu turystycznego.

"Pracujemy nad tym, by zaproponować jakąś formę nowej wizji bonu turystycznego, niezwiązanej bezpośrednio z walką o stymulację turystyczną po pandemii i finansowaną z innych budżetów, niż covidowe, tak by było to dostępne później niż tylko do marca - powiedział w lutym 2023 roku w rozmowie z Polskim Radiem 24 Minister Kamil Bortniczuk.

Poseł Andrzej Gut-Mostowy także zabrał głos w tej sprawie, mówiąc, że bon wciąż jest potrzebny.

"Bez wsparcia z bonu wiele firm, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw mogłoby mieć poważne trudności z płynnością finansową podczas pandemii. M.in. właśnie dzięki możliwości dofinansowania bonem rodzinnych wyjazdów udało się wyjść z tego okresu obronną ręką. Bardzo cieszy mnie również to, że bon zachęcił tak wielu naszych rodaków do podróżowania po Polsce i odkrywania na nowo jej walorów" - mówił wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy jeszcze w marcu 2023 roku.

Większe, czy mniejsze pieniądze na bon turystyczny w 2023 roku?

Program bonu turystycznego zakończył się 31 marca 2023 roku

Choć nie ma jeszcze żadnych informacji na rządowej stronie gov.pl ani na stronie bonturystyczny.polska.travel.pl o wznowieniu bonu, to pojawiły się pogłoski możliwej reaktywacji bonu od czerwca 2023 roku.

Jeżeli pogłoski okażą się prawdą, to jednak rodzice dzieci, dla których zostało stworzone to świadczenie, muszą liczyć się z tym, że nie będą już to te same pieniądze, co w pierwotnym pomyśle bonu turystycznego.

"Nie byłaby to taka szeroka propozycja i nie byłyby to aż tak duże kwoty. Pamiętajmy, że wówczas podyktowane to było chęcią wsparcia branży turystycznej w związku z tymi ograniczeniami związanymi z covidem, z pandemią. Branża turystyczna była na pierwszym etapie tych ograniczeń ofiarą tychże, właśnie w związku z tym należało podjąć tam interwencję." - powiedział pod koniec kwietnia 2023 roku w rozmowie z RMF24 Kamil Bortniczuk.

Konkretne kwoty jednak jeszcze nie padły.

Świadczenie rozszerzone o seniorów?

Bon turystyczny był sporym ułatwieniem finansowym dla wielu osób

Wśród plotek o kwotach, jakie miałyby obowiązywać w ramach nowego bonu turystycznego, pojawiły się także pogłoski o tym, że świadczenie miałoby być także rozszerzone dla seniorów.

Te spekulacje jednak kategorycznie uciął Minister Sportu i Turystyki w tej samej rozmowie z RMF24:

"Tego nie potwierdzam. Powtórzę jeszcze raz - ostateczną wersję wciąż negocjujemy, natomiast - i to mówię z całą stanowczością - nie będzie to tak szeroka forma wsparcia, jak ta interwencyjna, związana jest z ograniczeniami covidowymi" - podkreślił Kamil Bortniczuk.

Kiedy decyzja w sprawie nowego bonu turystycznego na lato 2023?

Aby świadczenie mogło objąć tegoroczne wakacje, decyzja o wznowieniu bonu turystycznego w nieco zmienionej, nowej formie, musi zapaść jak najszybciej.

Najpewniej decyzję rządu w tej sprawie poznamy w połowie maja 2023 roku.