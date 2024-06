Jak podaje rządowy portal internetowy Pacjent.gov.pl "zdrowy, dorosły człowiek powinien wypijać od 1,5 do 2 litrów wody - w zależności od płci, temperatury otoczenia i aktywności fizycznej. A w czasie intensywnego wysiłku i upałów nawet do 4-5 litrów na dobę ".

Woda powinna stanowić podstawowy napój w ciągu dnia, ale z pomocą przychodzą także ziołowe napary, które jak się okazuje, doskonale chłodzą i nawadniają organizm. Które zioła, zwłaszcza latem w upalne dni, warto więc wprowadzić do swojej codziennej diety?

Zioła mają wiele korzystnych dla nas właściwości, a wśród bogactwa ziół znajdziemy takie, które wykazują właściwości chłodzące. Najczęściej dzieje się tak poprzez zawartość mentolu w niektórych roślinach. To on odpowiada za właściwości chłodzące.

Które zioła więc wykazują działanie chłodzące? Należą do nich mięta, melisa, lipa i rumianek.

Prócz tego, że wszystkie wykazują działania chłodzące, to zarówno mięta, melisa i lipa działają także uspokajająco, a rumianek wykazuje właściwości przeciwzapalne.

Napary z tych ziół można pić na zimno, lub w przypadku mięty, dodawać całe świeże liście do napojów.

Do naparów chłodzących możemy dodać także takie, które doskonale nawadniają organizm. Do takich ziół należą hibiskus, pokrzywa i czystek.

Pierwszy z nich Jest bogaty w witaminę C i ma właściwości antyoksydacyjne, pokrzywa zaś wykazuje niezwykłe spektrum właściwości i działa leczniczo na wiele aspektów naszego organizmu.

Przede wszystkim jednak działa moczopędnie, co pomaga w usuwaniu nadmiaru toksyn z organizmu. Jest również bogata w minerały i witaminy, które wspierają nawodnienie. Podobnie do pokrzywy zachowuje się koper włoski. Wykazuje działanie moczopędne i może pomóc w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, co jest kluczowe w procesie nawadniania.