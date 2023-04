Zdolność kiełkowania roślin, czyli czy stare nasiona wzejdą?

Każdy rolnik, działkowiec i ogrodnik nie raz doświadczył sytuacji, gdy nasion w torebce było zbyt wiele jak na jego potrzeby. Nie wszystkie ziarenka zostały posadzone czy posiane więc te, które pozostały zawijamy w opakowanie i zostawiamy “na przyszły rok", bo przecież żal je wyrzucić.

Nadchodzi jednak nowy rok i kolejna wiosna a my zastanawiamy się: czy warto sadzić zeszłoroczne nasiona? Co, jeśli nie wykiełkują, albo wzejdzie jedynie ich niewielka część? Nawet jeśli przechowywaliśmy je w suchym miejscu, nie mamy pewności, że nie zagnieździły się w nich strzępki grzybów, czy choroby.

Jednak jest sposób, aby mieć pewność, że zeszłoroczne nasiona wykiełkują i wydadzą obfite plony bądź wspaniałe i bujne kwiaty. To metoda stosowana już przez nasze babcie, którą niedawno przypomniał instagramowy profil zróbtoznamionline, prowadzony przez “roślinnych edukatorów" dr Joannę Gałązkę i dr Jakub Garnisa — mowa o naparze z rumianku dla nasion.



Rumianek do zaprawiania nasion: Dlaczego to działa?

Odkażające właściwości rumianku są szeroko stosowane w kosmetyce i medycynie. Okłady, kremy, toniki na bazie tego ziela dezynfekują i regenerują skórę i błony śluzowe. Z tego samego powodu stosuje się rumianek do zaprawiania nasion. Dzięki właściwościom ziela napar z rumianku dla nasion:

pomoże pozbyć się ewentualnych grzybów i chorób,

zabezpieczy nasiona przed patogenami, które mogą kryć się w glebie,

sprawi, że nasiona szybciej wykiełkują.

Zdjęcie Napar z rumianku pomoże nie tylko na dolegliwości jelitowe, ale także przy zaprawianiu nasion / 123RF/PICSEL

Napar z rumianku dla nasion: Jak przygotować?

Jak przygotować rumianek do zaprawiania nasion? Wystarczy 4 - 5 łyżek (8 -10 gramów) suszonego ziela zalać połową litra wrzącej wody i odstawić do ostygnięcia. Gdy napar z rumianku dla nasion jest już zimny, należy wrzucić do niego nasiona na 15 minut. W ten sposób zaprawione ziarna można zasadzić w ziemi. Teraz pozostaje czekać na obfite plony i wspaniałe kwiaty.



