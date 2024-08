Gdy ceny prądu i wody rosną, Polacy poszukują sposobów oszczędności. A te, niejednokrotnie, znajdują się wręcz na wyciągnięcie ręki. Oto bowiem wystarczy chwila uwagi podczas wykonywania codziennych, domowych obowiązków, a kwoty na rachunkach szybko się zmniejszą. Warto skupić się przede wszystkim na pralce.

Jak prać oszczędnie w pralce? Spróbuj tych sposobów

Pranie oszczędne to pranie zaplanowane. Czasem jednak ciężko uzbierać pełen wsad pralki, co z reguły jest pierwszym krokiem do oszczędności. O niższych kwotach na rachunkach warto jednak pomyśleć już w momencie zakupu sprzętu. Pralka pochłania bowiem około 10 proc. całkowitych kosztów energii elektrycznej w naszych domach - im jednak bardziej energooszczędna będzie, tym mniej prądu zużyje.

Warto również prać w jak najniższej temperaturze. Obniżenie temperatury prania o 20 st. C zmniejszy zużycie energii elektrycznej o nawet 1/3. Pralka nastawiona na program 90 st. C zużyje jednocześnie dwa razy tyle energii, jak ustawiona na pranie w 60 st. C. Przy mocno zabrudzonych ubraniach warto najpierw zaprać plamy, po to, by później móc obniżyć temperaturę prania. Ale to dopiero początek.

Jaki tryb prania jest najbardziej oszczędny? Szybko zauważysz różnicę

Wbrew powszechnym przekonaniom, nie zawsze najbardziej zaawansowane programy są jedyną receptą na oszczędne i skuteczne pranie. Wręcz przeciwnie.

Programy, które wykorzystują wysokie temperatury i dużą liczbę obrotów, chociaż skutecznie usuwają zabrudzenia, są najbardziej energochłonne. Pranie ręczników lub pościeli w wysokich temperaturach, choć konieczne, by zachować ich czystość, znacząco wpływa więc jednak na wzrost rachunków za energię elektryczną.

Jaki tryb prania jest najbardziej oszczędny? Nastawiaj tylko ten 123RF/PICSEL

Najbardziej oszczędnym zdaje się być tryb ECO - według producentów zużywa on bowiem o 38 proc. mniej wody i około 33 proc. mniej energii w porównaniu do popularnego programu do bawełny. W czym tkwi jego sekret? Nie tylko w niższej temperaturze prania, ale również dłuższym czasie cyklu - przez co czyści skuteczniej przy mniejszym zużyciu zasobów.

Eksperci zalecają, by, w poszukiwaniu oszczędności, wybierać również pranie w temperaturze 30 st. C dla odzieży oraz 60 st. C dla pościeli. A różnica ma być szybko widoczna na rachunkach.

