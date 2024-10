Po udanym grzybobraniu możemy mieć zapas suszonych grzybów wystarczający nie tylko do kolejnej jesieni, ale nawet na dłużej! Oczyszczone, pokrojone i wysuszone grzyby będą stanowić bazę zup, sosów i aromatycznych bulionów. Wystarczy przestrzegać kilku ważnych wskazówek, by susz był wolny od pleśni, muchówek i moli spożywczych.

Te liście ochronią suszone grzyby przed owadami i pleśnią

Liście laurowe przydadzą się nie tylko do podkręcania smaku potraw 123RF/PICSEL

Zaplanowałaś obiad z grzybowym dodatkiem, otwierasz pojemnik z suszonymi grzybami, a tam... robaki albo biały nalot na ususzonych zbiorach? Brzmi znajomo? Niestety takich grzybów już nie uratujesz, ale przygotowując zapasy na kolejny sezon, nie zapomnij o włożeniu do ususzonych grzybów kilku liści laurowych. Ważne jest, by 2-3 liście włożyć co kilkucentymetrową warstwę grzybków. To sposób znany naszym babciom. Liście laurowe zadziałają nie tylko odstraszająco na nieproszonych owadzich gości, ale także pochłoną nadmiarową wilgoć. To zapewni świeżość i bezpieczeństwo twoim zapasom i nie zepsuje żadnych kulinarnych planów związanych z dodatkiem suszonych grzybków.

Ważne jest także to, w czym przechowasz susz grzybowy, nie lubi on bowiem dostępu do światła ani wilgoci.

W czym przechowywać suszone grzyby?

Bardzo ważne, jak będziemy przechowywać grzyby 123RF/PICSEL

W szklanym słoju - dzięki temu będziesz na bieżąco widzieć, ile grzybków zostało oraz czy nie dzieje się w nich nic niepokojącego. Pamiętaj jednak, aby słój umieścić w ciemnym miejscu, nie może stać na blacie z dostępem do światła. Warto też przypomnieć, aby był szczelny. W plastikowym pojemniku - wbrew pozorom suszonym grzybom nie stanie się nic złego, jeśli umieścimy je w plastiku. Najważniejsze, by pojemnik nadawał się do kontaktu z żywnością (szukaj oznaczenia na dnie) oraz był bardzo szczelny. W lnianym woreczku - najbardziej naturalna metoda, znana jeszcze od czasów naszych mam i babć. Len, dzięki swoich właściwościom, zapobiega pleśnieniu produktów, które do niego włożymy, mimo wszystko jeśli wybierzemy tę opcję przechowywania suszonych grzybów, warto umieścić je w jak najbardziej suchym i ciemnym miejscu, gdzie temperatura nie przekroczy 15 stopni Celsjusza. W zamrażarce - nie wszyscy o tym wiedzą, ale po wysuszeniu, grzyby można zamknąć w woreczku strunowym przeznaczonym do mrożenia i włożyć do zamrażarki! W niskiej temperaturze nie dość, że nie rozwinie się pleśń, to unikniemy ryzyka rozwoju moli spożywczych.



Odpowiednio ususz i przechowuj całe lata!

Warto także pamiętać, że prawidłowo ususzony grzyb łamie się w pół dopiero po chwili, nie kruszy się ani nie ma “gąbczastej" struktury.

Jeśli zastosujesz się do tych porad, to grzyby możesz przechowywać nawet kilka kolejnych lat, aż do wyczerpania zapasów i cieszyć się ich smakiem przez cały rok.

