Karygodny błąd kulinarny. Podczas smażenia zabija wyborny smak grzybów W całej Polsce obserwujemy obecnie wysyp najcenniejszych pod względem walorów smakowych jak i właściwości odżywczych gatunków grzybów. Korzystne warunki atmosferyczne sprawiają, że na potęgę rosną m.in. borowiki, podgrzybki, maślaki, kurki, gąski oraz rydze. Grzybiarze przynoszą do domów pełne kosze leśnych darów, które następnie muszą przygotować do mrożenia czy suszenia.

Ten pierwszy proces będzie zdecydowanie najłatwiejszy - po usunięciu z grzybów zanieczyszczeń można je obgotować (nie zawsze jest to konieczne), a następnie pokroić, podzielić na porcje, umieścić w woreczkach czy pojemnikach i włożyć do zamrażarki.

Jak się okazuje, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku suszenia. Jest to dosyć czasochłonny proces i wymaga użycia specjalnej suszarki do grzybów lub też piekarnika. Wiele osób jednak decyduje się na tę formę obróbki z jednego istotnego powodu - suszone grzyby są pyszne, aromatyczne i potrafią doskonale podkreślić smak niejednej potrawy. Zanim jednak przystąpimy do ich suszenia, należy wiedzieć, że nie wszystkie gatunki grzybów się do tego nadają. Niektóre pod wpływem takiej obróbki stają się toksyczne i mogą być szkodliwe dla zdrowia, a nawet stwarzać zagrożenie dla życia. O jakie konkretnie chodzi?

Które grzyby można suszyć?

Czas suszenia grzybów zależny jest od gatunku. Najwięcej potrzebują maślaki - nawet 10 godzin, a w przypadku reszty wystarczy 4-8 godzin. Z pozoru jest to proces prosty, jednak wymaga wiedzy i doświadczenia. Niezależnie od tego, czy decydujemy się na suszenie grzybów w suszarce, piekarniku, czy nawet na kaloryferze, należy znać podstawowe zasady tej obróbki. Istnieje bowiem kilka wyjątków wśród jadalnych grzybów, których zdecydowanie nie powinno się suszyć.

Bez żadnych obaw do suszarki czy piekarnika włożyć można:

podgrzybki,

prawdziwki,

koźlarze,

maślaki.

Ważne, alby za obróbkę zabrać się natychmiast po przyniesieniu ich do domu. Świeże grzyby mają dość krótką datę przydatności, dlatego im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Należy też pamiętać, że grzybów nie należy myć w wodzie, a jedynie oczyścić przy pomocy suchej ściereczki czy ręcznika papierowego, ewentualnie noża.

Zdjęcie Do suszenia nadaje się większość gatunków grzybów, oprócz tych posiadających blaszki pod kapeluszem / Arkadiusz Ziolek / East News

Których grzybów nie wolno suszyć?

Do grzybów jadalnych, których pod żadnych względem nie powinno się poddawać suszeniu, należą te posiadające blaszki po spodniej stronie kapelusza. Są to:

kurki,

gąski,

rydze.

Proces suszenia sprawi, że te grzyby nie tylko stracą swój cenny smak oraz aromat, ale również - w przypadku rydzów bogatych w białko, będą wydzielać toksyczne substancje. W ten sposób zupełnie nieszkodliwe, pożywne grzyby nieświadomie możemy zamienić w trujący "przysmak".

Zdjęcie Szczególnie trujące po wysuszeniu są rydze / Wojciech Laski / East News

Jak prawidłowo suszyć grzyby?

Chociaż metod suszenia grzybów jest wiele, szczególnie trzy są najbardziej popularne. Przeprowadzając ten proces w prawidłowy sposób, będziemy mieć pewność, że grzyby zachowają swój charakterystyczny smak i aromat oraz właściwości odżywcze.

Suszenie w suszarce do grzybów - jest to najbezpieczniejsza i najwygodniejsza metoda. Specjalny sprzęt do tego przeznaczony posiada szeroki zakres temperatur, a także czasomierz. Wystarczy ułożyć pokrojone plasterki grzybów, ustawić odpowiednie parametry, a reszta zrobi się sama. Ponadto w ten sposób można ususzyć większą ilość grzybów jednocześnie.

- jest to najbezpieczniejsza i najwygodniejsza metoda. Specjalny sprzęt do tego przeznaczony posiada szeroki zakres temperatur, a także czasomierz. Wystarczy ułożyć pokrojone plasterki grzybów, ustawić odpowiednie parametry, a reszta zrobi się sama. Ponadto w ten sposób można ususzyć większą ilość grzybów jednocześnie. Suszenie w piekarniku - osoby, które nie posiadają specjalnej suszarki, mogą wykorzystać również w tym celu piekarnik. Pokrojone grzyby należy umieścić na blasze na papierze do pieczenia, a następnie ustawić piekarnik na temperaturę 30-40 st. Celsjusza (bez termoobiegu). Koniecznie należy również uchylić drzwiczki. Co jakiś czas grzyby można przewrócić i przemieszać. Proces ten powinien trwać około 6-8 godzin.

- osoby, które nie posiadają specjalnej suszarki, mogą wykorzystać również w tym celu piekarnik. Pokrojone grzyby należy umieścić na blasze na papierze do pieczenia, a następnie ustawić piekarnik na temperaturę 30-40 st. Celsjusza (bez termoobiegu). Koniecznie należy również uchylić drzwiczki. Co jakiś czas grzyby można przewrócić i przemieszać. Proces ten powinien trwać około 6-8 godzin. Suszenie na grzejniku - w tym przypadku pokrojone na mniejsze kawałki grzyby należy ułożyć na podziurawionej kartce papieru, umieścić na grzejniku i regularnie obracać, by nie przykleiły się do kartki. Początkowo temperatura suszenia powinna wynosić nie więcej niż 50 st. C. Gdy grzyby stracą większość, wody można zwiększyć ją do 60 st. C.

Gdy grzyby będą już dobrze wysuszone trzeba przełożyć je w suchych i szczelnie zamykanych słoików lub pojemników plastikowych - nie może dostać się do nich wilgoć, bo może to spowodować powstawanie pleśni.