Naturalny i tani sposób na haluksy. Dodajesz go do rosołu

Czym są haluksy?

Zdrowie Spanie przy świetle. Naukowcy odkryli, jak wpływa na zdrowie Haluksy to schorzenie, które polega na deformacji stopy i odchyleniu palucha na zewnątrz. Wiąże się ze zniekształceniem w pierwszym stawie śródstopno-paliczkowym. Dolegliwość jest często nazywana paluchem koślawym i wbrew pozorom jest poważnym problemem zdrowotnym.

Haluksy wyglądają nieestetycznie, ale przy okazji powodują ból i problemy w chodzeniu. Funkcjonowanie z nimi jest nieco utrudnione. Stanowią defekt kosmetyczny i dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Do przyczyn powstawania haluksów zalicza się m.in. nieodpowiednie nawyki ruchowe, zbyt wąskie obuwie, czy też choroby reumatyczne. Haluksy bez wątpienia wymagają konsultacji z lekarzem i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Zdarza się, że konieczna jest operacja, ale często są leczone za pomocą fizjoterapii.

Zdjęcie Haluksy to schorzenie, które polega na deformacji stopy i odchyleniu palucha na zewnątrz / 123RF/PICSEL

Istnieją również domowe sposoby na złagodzenie objawów związanych z haluksami. Dość często stosuje się m.in. masaże i kąpiele z solą Epsom.

Liście laurowe na haluksy

Inną metodą wykorzystywaną w walce z haluksami jest stosowanie naparu z liści laurowych. To babciny sposób, który potrafi przynieść ulgę w bólu. Poza tym jest niezwykle tani, bo paczka liści laurowych kosztuje niecałe dwa złote.

Napar z liści laurowych został doceniony już lata temu. Uznaje się, że ma przeciwbólowe i przeciwzapalne właściwości. Spożywanie go ma być pomocne dla osób, które cierpią z powodu koślawego palucha. Trzeba jednak pamiętać, by nie stosować go zbyt długo, ponieważ może być toksyczny w nadmiernych ilościach.

Wystarczy mniej więcej 20 g liści pokruszyć i zalać 0,5 l gorącej wody. Po tak przygotowany napar powinny sięgać osoby, które szukają skutecznego sposobu na haluksy. Zaleca się pić go każdego ranka przez trzy dni, a cała kuracja powinna trwać osiem tygodni.

