Grejpfrut to jeden z tych owoców, do którego wielu podchodzi z nieudawanym dystansem. Jego słodko -kwaśny smak, z mocno wyczuwalną nutką goryczy, w niektórych budzi dość skrajne emocje. Tymczasem tropikalny grejpfrut zachwyca obfitością składników odżywczych, niezbędnych dla zdrowia naszego organizmu. Dlaczego warto włączyć go do codziennej diety?

Na co dobry grejpfrut? "Bomba zdrowia"

Grejpfrut swoim wyglądem mocno przypomina pomarańczę. Do tego zawiera długą listę zbawiennych dla zdrowia składników odżywczych. Tropikalny owoc to przede wszystkim bogate źródło witaminy C oraz beta-karotenu, które znacznie wzmacniają odporność. Porcja grejpfruta dostarcza do organizmu wielu cennych witamin i minerałów, w tym te z grupy B i A oraz cynk, miedź, żelazo, fosfor, magnez, wapń czy potas.

Reklama

Grejpfrut posiada więc właściwości przeciwutleniające, a za sprawą flawonoidów wykazuje właściwości:

antybakteryjne

przeciwgrzybicze

przeciwnowotworowe

Jedzenie tych cytrusów korzystnie wpływa również na serce, obniżając poziom cholesterolu oraz ciśnienia tętniczego krwi.

Zobacz również: Działa uspokajająco i przeciwzapalnie. Nie każdy jednak może ją pić

Ile jeść grejpfruta żeby schudnąć? Zbawienny element diet odchudzających

Grejpfruty bywają często jednym z głównych elementów diet odchudzających. Same w sobie nie spalają co prawda tłuszczu i nie powodują chudnięcia, jednak włączone do codziennego menu znacznie przyspieszą tempo zrzucania zbędnych kilogramów.

Zdjęcie Grejpfruty warto spożywać również w formie zdrowych soków / 123RF/PICSEL

Wszystko z uwagi na fakt, iż w swoim składzie grejpfruty posiadają spore ilości błonnika - niezbędnego w procesie odchudzania, z uwagi na korzystny wpływ na pracę jelit. Jedną z najbardziej wartościowych części tego owocu jest biała skórka. To właśnie pod nią znajdują się spore ilości zbawiennego błonnika, które pozwolą mocno pohamować apetyt. Dodatkowo owoc ma niewiele kalorii i bywa bardzo orzeźwiający. Ponad 90 proc. masy grejpfruta to woda.

Zobacz również: Dodaj do kawy zamiast mleka. Głowa będzie pracować na pełnych obrotach

Kiedy jeść grejpfruta - rano czy wieczorem? Na to warto zwrócić uwagę

W przypadku diety odchudzającej porcję grejpfruta warto włączyć do menu na około pół godziny przed głównym posiłkiem danego dnia. Sprawi to, że uczucie sytości po posiłku zostanie z nami na dłużej. Dodatkowo znacznie zredukujemy ilość jedzenia, niezbędną do zaspokojenia apetytu, a także pobudzimy układ trawienny.

Obecne w tropikalnych owocach węglowodany mogą być jednak dużym obciążeniem dla żołądka. Spożywania owoców w wersji surowej lub przygotowanych na ich bazie świeżych soków warto odmówić sobie na kilka ostatnich godzin przed snem. Szczególnie, jeśli zdarza nam się cierpieć na kłopoty gastryczne.

Kiedy nie wolno jeść grejpfruta?

Nic nie stoi na przeszkodzie, by spożywać grejpfruty nawet codziennie. Pod warunkiem, że nie występuje u nas alergia na cytrusy. Po tropikalne owoce nie powinni również sięgać ci, cierpiący na refluks lub podobne schorzenia układu pokarmowego.

Spożywania grejpfrutów odmówić muszą sobie również osoby przyjmujące leki na podwyższony poziom cholesterolu i choroby naczyniowo - sercowe.

Zobacz również: Pij codziennie przez 7 dni. Ten napój wymiecie pasożyty z jelit