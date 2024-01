Spis treści: 01 Co daje picie herbaty rumiankowej?

Co daje picie herbaty rumiankowej?

Rumianek pospolity to gatunek rośliny z rodziny astrowatych występujący dziko w Europie oraz na terenie Uralu, Kaukazu, Azji Mniejszej, Iranu, Afganistanu i Indii. To znane zioło lecznicze zbierane zarówno ze stanu naturalnego jak i uprawiane na plantacjach. Surowcem zielarskim są koszyczki kwiatowe.

Rumianek stosuje się w różnych postaciach, najbardziej znane są jednak okłady, napary i kąpiele rumiankowe. Substancje lecznicze rumianku to m.in.:

olejek eteryczny

flawonoidy

kwasy organiczne

cholina

witamina C

potas

mangan

Rumianek znany jest ze swojego zbawiennego wpływu na organizm - wykorzystuje się go najczęściej jako środek uspokajający, okład do przemywania zainfekowanych ran czy oparzeń, w zaburzeniach układu moczowego oraz trawiennego. Rumianek działa:

rozkurczowo

przeciwbakteryjnie

przeciwalergicznie

przeciwdepresyjnie

przeciwświądowo

przeciwzapalnie

przeciwwirusowo

Zioło to wykorzystywane jest również w kosmetyce jako składnik kosmetyków do twarzy i ciała takich jak kremy, lotiony, mydła do rąk, płyny oraz sole do kąpieli.

Zdjęcie Herbatka z rumianku pomoże na dolegliwości jelitowe / 123RF/PICSEL

Te osoby nie mogą pić rumianku. Możliwe objawy niepożądane

Rumianek ma mnóstwo zalet, jest bezpieczny i mogą go spożywać nawet niemowlaki. Jedynym przeciwskazaniem jest okres ciąży i laktacji oraz alergia na to zioło - niektóre osoby mają po kontakcie z nim trudności z oddychaniem, wysypkę oraz mdłości.

Za właściwości uczulające rumianku odpowiadają związki zwane laktonami, w tym anthecutolid. Uczulenie może mieć też charakter krzyżowy, co oznacza, że kontakt z niektórymi innymi roślinami w przypadku alergii na rumianek może spowodować silny odczyn alergiczny. Do takich roślin należą np. stokrotki, chryzantemy, seler, cynamon, orzechy włoskie czy laskowe.

Rumianku nie można również stosować po terminie ważności.

Jak przygotować napar z rumianku?

Rumianek można spożywać w postaci gotowej, dostępnej w każdym sklepie zielarskim herbatki. Herbatkę należy zalać wodą i zaparzać około 15 minut. Innym sposobem skorzystania z właściwości tego zioła jest tzw. kąpiel rumiankowa. Aby taką przygotować, należy zalać kilka łyżek suszu szklanką gorącej wody i wlać do kąpieli. Ma ona silne działanie odprężające i odstresowujące.

