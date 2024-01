Spis treści: 01 Zalety mleka roślinnego

02 Jak smakuje mleko ryżowe?

03 Fortyfikowane mleko ryżowe, czyli jakie?

04 Dodawaj do kawy dla poprawienia koncentracji

05 Kto powinien unikać mleka ryżowego? Przeciwwskazania

Zalety mleka roślinnego

Napoje roślinne to świetna alternatywa dla osób, które nie tolerują laktozy, mierzą się z alergiami pokarmowymi lub po spożyciu krowiego mleka odczuwają dyskomfort trawienny. Coraz częściej jednak interesują się nimi osoby, które poszukują nowych smaków dla urozmaicenia swojego menu.

Roślinne alternatywy dla mleka krowiego przyciągają smakoszy, którzy komponując swoje menu, kierują się również względami ekologicznymi. Produkcja mleka roślinnego pochłania mniej zasobów i nie jest tak inwazyjna dla środowiska naturalnego.

Jak smakuje mleko ryżowe?

Szukasz zamiennika dla mleka do kawy, ale masz obawy, że produkty roślinne zmienią smak ulubionego napoju, bez którego nie wyobrażasz sobie poranka lub popołudniowego relaksu? Swoje eksperymenty zacznij od mleka ryżowego.

Cechuje się jednym z najbardziej subtelnych smaków ze wszystkich dostępnych napojów roślinnych. Posiada delikatny, nieco słodkawy posmak, więc może się okazać, że zrezygnujesz ze wsypywania cukru do filiżanki. To kolejny plus. Czy posiada jakieś minusy? Jest dość wodniste i niełatwo jest je spienić. Jeśli jednak zależy nam na stworzeniu mlecznej pianki, podgrzanie go do temperatury 65°C ułatwi to wyzwanie.

Zdjęcie Mleko ryżowe można kupić lub zrobić samodzielnie / 123RF/PICSEL

Fortyfikowane mleko ryżowe, czyli jakie?

Niesłodzony napój ryżowy jest produktem raczej niskokalorycznym, ale jednocześnie ubogim w białko. Zazwyczaj jest on fortyfikowany, by osiągnąć podobieństwo do mleka krowiego pod względem składników odżywczych.

Mleko ryżowe zostaje więc wzbogacone przede wszystkim witaminami A oraz D, a także wapniem i żelazem. Dodatkowo stanowi dobre źródło witamin z grupy B, selenu i manganu, co czyni z niego wartościowe uzupełnienie jadłospisu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie zawiera cholesterolu.

Dodawaj do kawy dla poprawienia koncentracji

Wielu z nas nie może wyobrazić sobie poranka bez wypicia kawy, która za sprawą obecności kofeiny kojarzona jest jako spożywczy budzik. Witaminy i składniki mineralne zawarte w mleku ryżowym wzmacniają ten efekt, działając pozytywnie na układ nerwowy, pracę mózgu, poprawę samopoczucia, niwelowanie znużenia oraz zwalczanie stresu. Istnieje duża szansa, że unikniesz porannego rozdrażnienia i nie będziesz zaliczać się do osób, dla których poranki są najbardziej wyczerpującą porą dnia.

Za sprawą wzbogacania produktu w składniki odżywcze staje się również wsparciem dla układu kostnego i zapobiegania osteoporozie.

Kto powinien unikać mleka ryżowego? Przeciwwskazania

Zaletą mleka ryżowego jest fakt, że sięgać po nie mogą osoby uczulone na soję i orzechy, dla których wybór napojów roślinnych jest dość mocno ograniczony. Należy jednak podkreślić, że indeks glikemiczny mleka ryżowego dochodzi do wysokiej wartości (nawet 90), więc nie jest słusznym wyborem dla pacjentów z cukrzycą czy insulinoopornością.

Uznaje się, że jest bardzo dobrą alternatywą mleka do kawy, ale nie powinien stanowić podstawowego zamiennika napoju mlecznego w diecie. W celach kulinarnych używaj również także mleka owsianego, migdałowego czy sojowego.

