Gdyby kogokolwiek zapytać, jakie cytrusy zna, to jednym tchem wymieni wszystkie bez większego problemu. Cytryna jest obecna w naszych domach cały rok i jej właściwości daleko wybiegają poza kulinaria. Ponadto zimą w przystępnej cenie można kupić pomarańcze, mandarynki i grejpfruty. Mniej popularne są inne cytrusy: pomelo oraz kumkwaty, ale i tak znajduje się spore grono osób, które bardzo je lubią i zajadają się, gdy nadarzy się okazja.

Cytrusy najczęściej kojarzone są z faktu, że zapewniają solidną dawkę witaminy C. To prawda, świetnie uzupełniają jej niedobory, choć nie są najlepszym źródłem tej substancji. Mimo wszystko warto jeść cytrusy, aby zapewniać sobie dawkę kwasu askorbinowego. Najczęściej przypominamy sobie o niej dopiero wtedy, kiedy zachorujemy, a jest ona niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu: ułatwia gojenie się ran, wspomaga syntezę kolagenu, dba o kondycję dziąseł i kości, a także ułatwia przyswajanie żelaza.

Na koniec warto przypomnieć, że witamina C jest silnym przeciwutleniaczem , czyli substancją, która może realnie poprawić funkcjonowanie organizmu. Na liście zasług znajduje się usuwanie nadmiaru toksyn, redukcja wolnych rodników, zmniejszenie prawdopodobieństwa występowanie chorób cywilizacyjnych, a także powstrzymywanie rozwoju stanów zapalnych.

Cytrusy? Mają więcej właściwości

Nie byłoby sprawiedliwe, gdyby tylko ograniczać się do wymienienia witaminy C w składzie cytrusów. Warto wiedzieć, że cytryny i ich kuzyni zapewniają również szczodrą dawkę witamin z grupy B. Działają one na organizm holistycznie, a ich mała ilość w organizmie może czynić w nim spustoszenie. Przede wszystkim ich niedobory mają fatalny wpływ na kondycję układu krążenia i nerwowego, a także mogą się nasilić problemy żołądkowe.

Jeśli chodzi o układ pokarmowy, to cytrusy zawierają pektyny zaliczane do błonnika pokarmowego. Jak wiadomo, to właśnie one są dobre dla całego układu pokarmowego: mogą regulować procesy trawienia, sprzyjać odchudzaniu, a także wspierają odporność. Niestety, najwięcej pektyn znajduje się w białej części skórki, czyli albedo. Nie wszyscy za nią przepadają, ponieważ jest gorzka i psuje cały smak owocu.

Oczywiście, każdy poszczególny owoc ma swoje indywidualne właściwości. Np. mandarynki są dobre na odchudzanie, ponieważ są źródłem nobiletyny - substanancji, która wspiera utratę wagi, a także może zmniejszać ryzyko wystąpienia cukrzycy. Ponadto mandarynki są źródłem witaminy A, która poprawia pracę oczu i korzystnie działa na skórę.

Grejpfruty również polecane są w czasie odchudzania. Ze względu na ich niskokaloryczność i sporą zawartość wody - co jest kluczowe w czasie odchudzania. Dodatkowo w grejpfrucie znajduje się naryngina, która ma lekko przeczyszczające właściwości, a to pomaga pozbyć się zaparć i usprawnia pracę jelit.

Kto nie może jeść cytrusów?

Choć cytrusy wydają się bezpiecznymi owocami, które można jeść, to nie każdy może bezkarnie je pałaszować. Kto w takim razie powinien na nie uważać? Przede wszystkim wszyscy, którzy cierpią z powodu nietolerancji fruktozy, a także osoby borykające się z cukrzycą. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że owoce te mogą bardzo uczulać, więc też trzeba mieć ten aspekt na uwadze.

Co więcej, kwasy owocowe mogą podrażniać żołądek, dlatego naislają objawy nadkwasoty i zgagi, a także mogą prowadzić do zaostrzenia choroby wrzodowej.

Choć soki owocowe są bardzo zdrowe i nie wolno ich unikać, to lepiej nie łączyć ich z lekami - przestroga dotyczy najbardziej grejpfrutów. Dlaczego? Ponieważ mogą one wchodzić w interakcję z medykamentami: czyli albo zaostrzać ich działanie, albo je osłabiać, co może odbić się na zdrowiu.

