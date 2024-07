By mózg mógł pracować na pełnych obrotach, potrzebuje do tego odpowiedniej zachęty. Gdy w codziennej diecie pojawiają się więc bogate w cenne kwasy tłuszczowe ryby, orzechy czy owoce jagodowe, nabiera ochoty do pracy, odpłacając się odpowiednią dawką energii przez cały dzień i nastrojem do działania.