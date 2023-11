Nawet mróz jej niestraszny. Żelazna roślina ozdobi ogród nawet zimą

Spis treści: 01 Dereń biały. Żelazna roślina, która przetrwa niemal wszystko

Nie ma dużych wymagań, jeśli chodzi o uprawę, jest odporna na mróz i suszę, zanieczyszczenie powietrza i niedobór wody. Roślina idealna? Może raczej żelazna. Chodzi o dereń biały, który również zimą jest wyjątkową ozdobą ogrodu. Soczysta czerwień jego gałązek idealnie kontrastuje ze śniegową pierzynką, która otula rośliny. Do tego warto jeszcze dodać, że dereń biały rzadko staje się "przekąską" dla szkodników i w zasadzie nie choruje.

Zdjęcie Dereń biały ma charakterystyczne gałązki / 123RF/PICSEL

Dereń biały to krzew osiągający do 3 m wysokości i 2 m szerokości, który naturalnie występuje na obszarze rozpościerającym się od wschodniej części Europy po wschodnie krańce Azji. Rośnie szybko, a jego znakiem rozpoznawczym są zielone liście, które jesienią zmieniają barwę na żółtą lub fioletowo-czerwoną.

Roślina kwitnie od maja do czerwca. W tym czasie na końcówkach pędów pojawiają się żółte lub białe kwiaty, które tworzą ozdobne baldachy. We wrześniu z kwiatów powstają kuliste, białe owoce, które wraz z jesiennymi liśćmi tworzą piękną mozaikę. Roślina nie traci nic a nic ze swojej urody również zimą. Gdy liście opadną, właśnie wtedy można w pełnej okazałości podziwiać jego czerwone gałązki, które odznaczają się na tle śniegu i szronu. Dereń biały to roślina odporna na mróz, dlatego też nie jest konieczne jej okrywanie na zimę.

Tajniki pielęgnacji

Dereń biały najbardziej lubi słoneczne lub półcieniste stanowiska. W trakcie sadzenia trzeba wziąć pod uwagę jego przyszłe rozmiary i zadbać o odpowiednią ilość miejsca w ogrodzie, aby mógł swobodnie rosnąć. Ważna jest też gleba. Ta okazała roślina najlepiej rośnie na żyznych i lekko wilgotnych glebach o kwaśnym odczynie. Jeśli nie posadzimy go w miejscu o stałej wilgotności, warto dbać o regularne podlewanie. Wówczas odwdzięczy się pięknym wyglądem. Chociaż preferuje wilgotne podłoże, jest w stanie wytrzymać okresową suszę.

Dereń nie wymaga regularnego nawożenia - warto jednak zasilić go od czasu do czasu wieloskładnikowym nawozem lub kompostem. Ze względu na to, że krzew dość szybko się rozrasta, pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej odległości. Najlepiej, jeśli będzie to odstęp ok. 2 - 3 metry od budynku.

Ze względu na swoje rozmiary, sprawdzi się jako żywopłot i szpaler, ale również w kompozycji z innymi krzewami takimi jak np. tawuła czy pęcherznica. Będzie też doskonałym kompanem dla liliowców, floksów wiechowatych, rozchodnika okazałego, jak i traw ozdobnych. Jeśli mamy w planach taką kompozycję, dereń powinien być posadzony z tyłu. Dzięki temu nie zasłoni innych roślin.

Wykonaj już w marcu. Zabieg "odmłodzi" roślinę

Zdjęcie Żelazna roślina będzie ozdobą ogrodu również zimą / 123RF/PICSEL

Aby dereń biały cieszył oczy wyglądem, lepiej nie zapominać o jego przycinaniu. Zabieg ten pomoże trzymać w ryzach jego rozrastanie. Najlepiej wykonywać go już wczesną wiosną, w marcu. Przycinanie pobudzi roślinę do wypuszczenia nowych pędów, a przy okazji usuniemy też uschnięte, krzyżujące się i uszkodzone gałązki. Raz na kilka lat warto skrócić wszystkie pędy do wysokości 10-20 cm nad ziemią. Dzięki temu "odmłodzimy" krzew. Warto pamiętać, że nieprzycinane krzewy będą miały mniej nowych przyrostów.

