Spis treści: 01 Kwiat poinsecja — jeden z symboli Bożego Narodzenia

02 Jak kupować gwiazdę betlejemską? Nie wszystko złoto, co się świeci

03 Co zrobić, żeby gwiazda betlejemska miała czerwone liście? Grunt to światło

04 Nie za ciepło, na za zimno. Jak dbać o poinsecję zimą?

05 Gwiazda betlejemska gubi liście, ponieważ jest źle podlewana

06 Kiedy podlewać poinsecję?

Kwiat poinsecja — jeden z symboli Bożego Narodzenia

Choć za jej ojczyznę uznaje się tereny Meksyku i Gwatemali, gwiazda betlejemska zadomowiła się w polskich mieszkaniach już dawno temu. Jej bardziej oficjalnymi nazwami są poinsecja oraz wilczomlecz nadobny. Najpiękniej prezentuje się w grudniu, jednak wymaga odpowiedniej opieki. Zdarzyło ci się przynieść ją do domu wcześniej i z trwogą obserwowałeś, jak gwiazda betlejemska zrzuca liście? Do błędów mogło dojść już na etapie zakupów.

Zdjęcie Nie przeocz ważnych reguł w pielęgnacji gwiazdy betlejemskiej / 123RF/PICSEL

Jak kupować gwiazdę betlejemską? Nie wszystko złoto, co się świeci

Dekoracyjne liście poinsecji sprawiają, że nie możesz oderwać wzroku od rośliny i chcesz zdecydować się na natychmiastowy zakup? Nie tak prędko. Najpierw rozejrzyj się i zwróć uwagę, w jakich warunkach jest przechowywana.

Gwiazda betlejemska nie lubi zimna. Nie kupuj okazów, które umieszczone zostały blisko drzwi, gdzie są narażone na ciągłe przeciągi. Kiepskim pomysłem jest wybieranie roślin sprzedawanych na targach i stoiskach zlokalizowanych pod gołym niebem. Być może w tym momencie wygląda ładnie, ale po przyniesieniu do mieszkania, gwiazda betlejemska zacznie gubić liście.

O tym pamiętaj: Nie zaleca się kupować poinsecji w mroźne i wietrzne dni. W kwiaciarni powinna zostać szczelnie owinięta papierem, by uchronić delikatną roślinę przed niską temperaturą podczas transportu.

Co zrobić, żeby gwiazda betlejemska miała czerwone liście? Grunt to światło

Szukając odpowiedniego stanowiska dla poinsecji, wybieraj miejsce, w którym będzie miała swobodny dostęp do światła. Jest ono podstawowym czynnikiem, dzięki któremu ozdobne liście zachowają intensywną barwę. W cieniu nie tylko stracą atrakcyjny kolor, ale z czasem zaczną opadać.

Nie za ciepło, na za zimno. Jak dbać o poinsecję zimą?

Optymalna temperatura do przechowywania gwiazdy betlejemskiej mieści się w przedziale 18-21°C. Roślina nie przepada za suchym powietrzem, którego zimą w mieszkaniach nie brakuje. Jeśli jest ustawiona w pobliżu kaloryferów, może się okazać, że konieczne będzie codzienne zraszanie liści letnią wodą.

Gwiazda betlejemska gubi liście, ponieważ jest źle podlewana

Oto kluczowy zabieg w pielęgnacji poinsecji. Zrozumienie jej wymagań w kontekście dostarczania wody to klucz do dobrej kondycji tego okazu.

Zdjęcie Gwiazda betlejemska to naturalna ozdoba świąteczna / 123RF/PICSEL

Zbyt obfite podlewanie może doprowadzać do gnicia systemu korzeniowego i rozwoju chorób grzybowych. Gwiazda betlejemska źle reaguje także na suszę. Jeśli liście zaczynają żółknąć, zwijać się, zasychać i w końcu opadać, jest to wołanie rośliny o pomoc.

Kiedy podlewać poinsecję?

Obniżona wilgotność powietrza w domu podczas sezonu grzewczego wymaga od nas sprawdzania stanu gleby w doniczce co trzy dni. Jak poznać, że gwiazda betlejemska potrzebuje wody? Doniczka po podniesieniu wydaje się podejrzanie lekka. Jeśli włożysz do pojemnika palec i wyczujesz, że ziemia jest sucha, nie klei się do ręki, to znak, że czas na podlewanie.

Używaj do tego odstanej wody w temperaturze pokojowej. Na doniczkę o średnicy 13-15 centymetrów jednorazowo użyj około 100 mililitrów płynu. Stosując te wskazówki, sprawisz, że poinsecja będzie w pełnej krasie.

