To określenie zostało zainspirowane wyglądem owocu. Twarde i sztywne wypustki na skórce stworzyły skojarzenie ze smoczymi łuskami. Istnieje również legenda, według której pitaja wyrosła w miejscu pochówku serca prawdziwego smoka. W rzeczywistości truskawkowa gruszka to owoc różnych odmian kaktusa, pochodzący z Ameryki Środkowej. Obecnie w jego uprawie przodują kraje azjatyckie.

Podczas jedzenia znaleźć można zarówno słodkie, jak i kwaśne nuty. Niektórzy wyczuwają w miąższu smoczego owocu melona i kiwi, niektórzy porównują go to truskawki albo gruszki. Wiele osób twierdzi, że miąższ pitai jest mdły. Dlatego warto skropić go sokiem z cytryny lub limonki, aby nabrał wyrazu. Drugim sposobem na uprzyjemnienie posiłku jest włożenie smoczego owocu do lodówki. Na zimno smakuje o niebo lepiej.