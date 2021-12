Co roku w okresie świąteczno-sylwestrowym nie brakuje przestępców, którzy chcą zarobić na naszej decyzji o wyjeździe na Sylwestra. Często podejmujemy ją pod wpływem emocji i nie ma w tym nic złego, jednak konsekwencje pochopnej decyzji mogą zamienić naszą ekscytację w spore rozczarowanie. Jak zatem uchronić się przed fałszywymi ogłoszeniami noclegowymi, by móc powitać Nowy Rok w szampańskiej atmosferze?

Fałszywe ogłoszenia i sprawdzanie adresu

W okresie okołoświątecznym szczególnie popularne są górskie kierunki. 23-letnia mieszkanka gminy Tarnawatka pod Tomaszowem Lubelskim skusiła się w tym roku właśnie na wyjazd w góry na Sylwestra. Chciała wynająć domek wczasowy w Zakopanem. Oferta wydała się na tyle interesująca, że kobieta zdążyła przelać na podane konto 3240 zł, jednak właścicielami konta byli oszuści.



Zdjęcie 23-latka została oszukana na ponad 3 tys. złotych / 123RF/PICSEL

Nie należy jednak od razu zakładać bezmyślności kobiety. Nie przelała ona pieniędzy od razu, "w ciemno". Przed wykonaniem przelewu sprawdziła adres domku podany w ofercie. Ten rzeczywiście się zgadzał, bowiem zarejestrowana na niego była działalność agroturystyczna. Zadzwoniła nawet na podany numer, by omówić szczegóły wyjazdu, po czym - nie mając już żadnych wątpliwości - wykonała przelew. Oszuści zrobili wszystko, by ogłoszenie wyglądało na autentyczne.



Najczęstszym momentem, w którym klient orientuje się, że został oszukany, jest ten, w którym kontakt z rzekomym właścicielem się urywa. Tak było też w przypadku 23-latki.



Jak nie dać się nabrać na fałszywe ogłoszenie noclegowe?

Jak się okazuje, sprawdzenie miejsca noclegowego w przeglądarce oraz telefon do właścicieli nie zawsze wystarcza. Policja radzi, że gdy chcemy zabezpieczyć się przed potencjalnym oszustwem jeszcze bardziej, dobrze jest umówić się z właścicielami na wpłacenie pełnej kwoty za nocleg dopiero po przyjeździe. Jednak wiadomo, że w okresie zwiększonego zainteresowania właściciele również chcą mieć zabezpieczenie w formie przynajmniej zaliczki jeszcze przed przyjazdem.



Adres mailowy

Jest też kilka innych informacji, które mogą nas zaniepokoić przy wyborze miejsca noclegowego. Zalicza się do nich m.in. adres mailowy na bezpłatnej skrzynce pocztowej. Jeśli dane miejsce nie ma własnej strony internetowej z pocztą, jest to pierwszy sygnał, że ogłoszenie może być fałszywe.



Opinie o obiekcie

Przed rezerwacją miejsca znalezionego w internetowych ogłoszeniach, warto też pokusić się o sprawdzenie opinii. Właściciele sprawdzonych miejsc dbają o to, żeby goście po wizycie zostawiali opinie w internecie. Jeśli nie jesteśmy w stanie takowych znaleźć, warto poszukać miejsca, które było już odwiedzane i ma opinie w internecie.



Spis w Urzędzie Miasta

Innym istotnym sygnałem o potencjalnym oszustwie jest brak obiektu w spisach Urzędu Miasta/Gminy - ewidencji tzw. innych obiektów, w których świadczone są usługi noclegowe lub Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jak wynika z opisanego powyżej przykładu 23-letniej kobiety, samo sprawdzenie miejsca w wyszukiwarce internetowej może okazać się niewystarczające.



Korzystanie ze sprawdzonych serwisów

Dobrym zabezpieczeniem przed potencjalnym oszustwem jest także korzystanie ze sprawdzonych wcześniej serwisów noclegowych. Jeśli mamy do czynienia z serwisem, który przed publikacją ogłoszenia dokładnie weryfikuje właścicieli obiektów, którzy chcą figurować w serwisie, możemy z większym spokojem skorzystać z oferty. Dlatego nawet pod wpływem ogromnej chęci sylwestrowego wyjazdu nie polegajmy wyłącznie na ogłoszeniach publikowanych w mediach społecznościowych lub darmowych przeglądarkach, gdzie opublikowane ogłoszenia nie podlegają żadnym weryfikacjom.

Sprawdzone miejsca noclegowe z polecenia

Zdjęcie Szampańska zabawa nie będzie możliwa, gdy padniemy ofiarami oszustwa / 123RF/PICSEL

Interesujące miejsca noclegowe na sylwestrową zabawę często rezerwowane są nawet na rok do przodu. Choć decyzję o wyjeździe podejmujemy czasem na kilka tygodni lub nawet dni przed Sylwestrem, warto również postawić na sprawdzone miejsca. W tym celu można sięgnąć pamięcią do wcześniej odwiedzonych miejsc lub wypytać znajomych o obiekty, z których gościnności sami wcześniej korzystali. Jest spora szansa, że miejsca te są już zarezerwowane, jednak wciąż warto próbować, by później nie żałować zbyt pochopnej decyzji i móc powitać Nowy Rok w prawdziwie szampańskiej atmosferze.

