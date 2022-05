Nie dawaj tego mamie! Najgorsze pomysły na prezent

Dzień Matki to piękne święto, w którym okazujemy wdzięczność naszym rodzicielkom. Warto w tym wyjątkowym dniu podarować mamie coś, co sprawi jej mnóstwo przyjemności. Sprawdź, czego nigdy nie powinno kupować się na prezent z okazji Dnia Matki.

Najgorsze pomysły na prezent na Dzień Matki - krem na zmarszczki

Są różne mamy - młode, starsze, z poczuciem humoru i takie bez dystansu do siebie. Jeśli twoja mama często podkreśla, że czuje się młodo, lepiej nie kupuj jej kremu na zmarszczki. To będzie, jak wbicie noża w plecy. Nie dawaj jej znać, że wygląda na swój wiek - nie chcesz przecież awantury w Dzień Matki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak wybrać idealny prezent dla najbliższych? Interia.tv

Sprawdź także: Dzień Matki 2022: kiedy wypada w Polsce i na świecie?

Reklama

Nie dawaj tego na Dzień Matki - waga

Książki Moje ciało jest okej!, Anna Natasza Górecka, Aleksandra Górecka

Kontroler Ruchu Lotniczego, p.o. Autora

Ostatni dzień, Luanne Rice

Nowości komiksowe Klubu Świata Komiksu Egmont Usłyszałaś ostatnio, że twojej mamie zepsuła się waga i chcesz jej pomóc? To świetnie! Lepiej jednak podarować ją bez okazji, a nie jako prezent na Dzień Matki. Dając komuś wagę na prezent, sugerujemy, że tu i tam ma ciut za dużo. To może sprawić przykrość twojej mamie. Jeśli chcesz koniecznie kupić na prezent wagę, lepiej zdecydować się na tę kuchenną.

Najgorszy prezent na dzień matki - skomplikowane urządzenie

Zdjęcie Pudełko na babeczki możesz zrobić samodzielnie - to bardzo proste / 123RF/PICSEL

Jeśli twoja mama ma już swoje lata i nie najlepiej radzi sobie z nowinkami elektronicznymi, lepiej unikać zakupu gadżetu, który będzie sprawiał jej kłopot. Jeśli chcesz podarować na dzień matki smartwatch lub urządzenie kuchenne o skomplikowanej obsłudze, lepiej najpierw zaprogramuj sprzęt w domu. W przypadku urządzeń kuchennych najlepiej będzie przeprowadzić krótki instruktaż. Uważaj jednak na słowa, nie chcesz przecież, żeby twoja mama poczuła się "za głupia" na tego rodzaju sprzęt.

Zobacz również: Biżuteria na Dzień Matki. Na co zwrócić uwagę?

Nie dawaj tego mamie na prezent - podarunki dla siebie

Jeśli marzy ci się jakiś sprzęt i jesteś w stanie go zakupić, sprezentuj go sam sobie. Twoja mama raczej nie ucieszy się z konsoli do gier lub deskorolki. Jeśli podarujesz jej lampę LED do robienia manicure, a będziesz używać jej częściej niż mama, szybko możesz spodziewać się negatywnej reakcji. Pamiętaj, że to ma być prezent dla mamy, nie dla ciebie.